من مضيق هرمز إلى أمن الخليج.. مساعٍ لتسوية تتجاوز وقف الحرب

عواصم-سانا‏

تكثّف دول خليجية تحركاتها الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية متعددة المسارات للحرب ‏الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية، تتجاوز وقف العمليات العسكرية وإعادة فتح مضيق ‏هرمز، لتشمل العقوبات والبرنامج النووي الإيراني والصراع في اليمن، ضمن تصور ‏أوسع لترتيبات أمنية إقليمية تحد من احتمالات تجدد المواجهة.‏

وتقود قطر وسلطنة عُمان جهود الوساطة، بالتوازي مع تحركات تشارك فيها السعودية ‏وتركيا وباكستان، في محاولة لتغيير طبيعة المفاوضات من تفاهمات مؤقتة لاحتواء ‏التصعيد إلى مسار سياسي يربط ‏استقرار المنطقة بمصالح دولها، في وقت لا تزال فيه ‏مواقف واشنطن وطهران متباعدة ‏بشأن شروط إنهاء الحرب، فيما تلوح احتمالات ‏استئناف الضربات العسكرية.‏

وحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية اليوم الأربعاء، تتركز المبادرة ‏المطروحة على اتفاق متعدد الأجزاء، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز خلال أربعة ‏أيام من رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، إلى جانب ترتيبات تتعلق بانسحاب قوات ‏كبيرة من ميليشيا الحوثي من مناطق في اليمن، في إطار مساعٍ لمنع تجدد الحرب ‏وتوسّع نطاقها.‏

هرمز.. اختبار الثقة بين واشنطن وطهران

يمثل مضيق هرمز محوراً رئيساً في المفاوضات، نظراً لأهميته في حركة تجارة ‏الطاقة العالمية، وما تسببه القيود المفروضة على الملاحة فيه من اضطرابات في ‏إمدادات النفط والغاز وارتفاع تكاليف الشحن.‏

وأفادت الغارديان بأن إيران أبدت استعداداً لتقليص المدة التي اقترحتها سابقاً لإعادة ‏فتح المضيق من سبعة أيام إلى أربعة أيام بعد رفع العقوبات الاقتصادية، في مؤشر ‏إلى مرونة في الجانب المتعلق بالملاحة، من دون أن يعني ذلك التوصل إلى اتفاق ‏نهائي بشأن بقية الملفات.‏

وفي مسار موازٍ، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع على المفاوضات أن الوسطاء ‏القطريين قدموا إلى طهران، الأحد الماضي، مسودة جديدة تتضمن جدولاً زمنياً مدته ‏سبعة أيام، وخطوات يومية لبناء الثقة بين الأطراف، مع احتمال مشاركة عدة دول في ‏ضمان تنفيذ الاتفاق.‏

لكن مسؤولاً إيرانياً كبيراً قال إن الدوحة لم تقدم سوى “أفكار غير مقبولة”، مؤكداً أن ‏موقف طهران من عدم إبداء مرونة بشأن القضية النووية لا يزال قائماً.‏

لكن مسؤولاً إيرانياً كبيراً وصف ما قدمته الدوحة بأنه «أفكار غير مقبولة»، مؤكداً أن ‏موقف طهران بشأن عدم إبداء مرونة في الملف النووي لم يتغير.‏

ويبرز الخلاف بشأن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران باعتبارها ‏إحدى العقبات الرئيسة أمام تحقيق اختراق في المفاوضات؛ إذ يرى دبلوماسيون ‏أوروبيون أن السماح للمفتشين بزيارة المواقع النووية التي تعرضت للقصف يمثل شرطاً ‏أساسياً لإحراز تقدم، فيما تركز طهران على ضمانات رفع العقوبات وتطالب بمعالجة ‏هذه المسألة قبل الانتقال إلى التزامات نووية أوسع.‏

اليمن.. امتداد إقليمي للتسوية

يتصل المسار الدبلوماسي بالملف اليمني في ظل تزايد الاعتداءات التي تستهدف ‏السعودية ومنشآتها النفطية من ميليشيا الحوثي، وما تثيره من مخاطر على أمن ‏الخليج والممرات البحرية، ولا سيما مضيق باب المندب.‏

وأشارت الغارديان إلى أن إيران باتت تتعامل بصورة أكثر وضوحاً مع دورها في الملف ‏اليمني، إذ التقى مسؤولون إيرانيون ممثلين عن الحوثيين‏، بعد يوم من وصول وفد ‏سعودي وتركي وباكستاني إلى العاصمة الإيرانية لبحث شروط إنهاء الصراع في ‏اليمن، إلى جانب ترتيبات أمنية طويلة الأمد للمنطقة.‏

وتسعى الوساطة إلى معالجة العلاقة بين الدعم الإيراني للحوثيين ومطالب الميليشيا ‏المتعلقة برفع القيود البحرية والجوية عن المناطق التي تسيطر عليها، ما يتيح إدراج ‏اليمن ضمن تسوية إقليمية أوسع وفق ما أشارت إليه الصحيفة البريطانية.‏

وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية مع استمرار الاعتداءات على المنشآت النفطية ‏السعودية؛ فقد ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، متجاوزة 115 دولاراً للبرميل، عقب ‏هجوم حوثي على مصفاة رأس تنورة‏، وفق ما نقلته رويترز، وسط مخاوف من ‏اضطراب الإمدادات واتساع التهديدات للممرات البحرية، بما فيها ‏مضيق باب المندب.‏

ترتيبات أمنية في مواجهة احتمالات التصعيد

يتجاوز التصور المطروح، وفق الغارديان، معالجة الملفات العسكرية المباشرة إلى بحث ‏منظومة أمنية إقليمية تضم دول الخليج وإيران.‏

غير أن التوصل إلى مثل هذه الترتيبات يظل مرتبطاً بقدرة الأطراف على تجاوز ‏خلافاتها بشأن البرنامج النووي الإيراني وضمانات رفع العقوبات، فضلاً عن مستقبل ‏النفوذ الإيراني في المنطقة.‏

وتتزامن هذه المساعي مع ضغوط اقتصادية متزايدة نتيجة اضطراب أسواق الطاقة ‏والتجارة العالمية؛ فقد توقع البنك الدولي، في تقريره الصادر الأربعاء بشأن أسواق ‏السلع الأولية، ارتفاع أسعار السلع عالمياً بنسبة 23 بالمئة خلال عام 2026، ‏مدفوعة باضطرابات الإمدادات والتوترات في الشرق الأوسط، فيما رجح ارتفاع أسعار ‏الطاقة بنسبة 32 بالمئة خلال العام نفسه.‏

احتمالات التصعيد تعقّد مساعي التسوية

في المقابل، لا تزال احتمالات استئناف العمليات العسكرية قائمة. وكان الرئيس ‏الأمريكي دونالد ترامب قال إن واشنطن تستطيع إنهاء الحرب سريعاً، لكنه أشار إلى ‏أن شن ضربات جديدة على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يظل ‏احتمالاً قائماً، فيما نقلت “وول ستريت جورنال” عن مصادر أن واشنطن تدرس ‏خيارات عسكرية ‏إضافية.‏

وتضع هذه الاحتمالات المساعي الخليجية أمام تحدٍ يتمثل في تحويل التفاهمات ‏المرتبطة بوقف الحرب إلى إطار أمني أوسع، لا تبقى فيه حرية الملاحة واستقرار ‏أسواق الطاقة رهناً بتوازنات المواجهة بين واشنطن ‏وطهران. ‏