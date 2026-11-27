تبليسي-سانا
أعلن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه، مساء أمس الخميس، إمكانية إجراء جولات جديدة من المحادثات مع روسيا بهدف تحسين العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن ذلك لا يعني استعادة العلاقات الدبلوماسية، في ظل استمرار الخلافات بشأن وحدة الأراضي الجورجية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن كوباخيدزه قوله في تصريحات للصحفيين: “إن جولات جديدة من المحادثات يمكن أن تُعقد في موسكو وتبليسي”، مشيراً إلى ضرورة تبادل العاصمتين استضافة هذه اللقاءات في حال اعتماد هذا التوجه.
وشدد كوباخيدزه على أن استعادة العلاقات الدبلوماسية تبقى مشروطة باستعادة وحدة الأراضي الجورجية، مؤكداً تمسك بلاده بموقفها الرافض للاحتلال الروسي لأراضيها، ومشيراً إلى أن تسوية هذا النزاع قد تستغرق وقتاً.
وأضاف كوباخيدزه أن تبليسي قد تنظر في مبادرات التعاون التي تقترحها موسكو، شريطة ألا تستهدف دعم المعارضة الجورجية أو إضعاف الحكومة.
وكانت جورجيا وروسيا استأنفتا الحوار المباشر الأسبوع الماضي، حيث التقى نائب وزير الخارجية الجورجي جيورجي زوراباشفيلي نظيره الروسي ميخائيل غالوزين في العاصمة البيلاروسية مينسك، وذلك في إطار استئناف الاتصالات المباشرة بين البلدين.
ويأتي هذا التقارب بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عقب الحرب التي استمرت خمسة أيام عام 2008، والتي أعقبتها اعتراف موسكو باستقلال منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، اللتين تعتبرهما تبليسي جزءاً من أراضيها، وإقامة قواعد عسكرية روسية فيهما.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن الأربعاء الماضي، اهتمام موسكو بتطبيع العلاقات مع جورجيا.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين تبليسي والاتحاد الأوروبي توتراً على خلفية انتقادات أوروبية لما تصفه بروكسل بالتراجع الديمقراطي في جورجيا، الأمر الذي أدى إلى تجميد مسار انضمامها إلى الاتحاد.