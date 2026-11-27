تبليسي-سانا‏

أعلن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه، مساء أمس الخميس، إمكانية ‏إجراء جولات جديدة من المحادثات مع روسيا بهدف تحسين العلاقات بين البلدين، ‏مؤكداً أن ذلك لا يعني استعادة العلاقات الدبلوماسية، في ظل استمرار الخلافات بشأن ‏وحدة الأراضي الجورجية.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن كوباخيدزه قوله في تصريحات للصحفيين: “إن جولات ‏جديدة من المحادثات يمكن أن تُعقد في موسكو وتبليسي”، مشيراً إلى ضرورة تبادل ‏العاصمتين استضافة هذه اللقاءات في حال اعتماد هذا التوجه.‏

وشدد كوباخيدزه على أن استعادة العلاقات الدبلوماسية تبقى مشروطة باستعادة وحدة ‏الأراضي الجورجية، مؤكداً تمسك بلاده بموقفها الرافض للاحتلال الروسي ‏لأراضيها، ومشيراً إلى أن تسوية هذا النزاع قد تستغرق وقتاً.‏

وأضاف كوباخيدزه أن تبليسي قد تنظر في مبادرات التعاون التي تقترحها موسكو، ‏شريطة ألا تستهدف دعم المعارضة الجورجية أو إضعاف الحكومة.‏

وكانت جورجيا وروسيا استأنفتا الحوار المباشر الأسبوع الماضي، حيث التقى نائب ‏وزير الخارجية الجورجي جيورجي زوراباشفيلي نظيره الروسي ميخائيل غالوزين ‏في العاصمة البيلاروسية مينسك، وذلك في إطار استئناف الاتصالات المباشرة بين ‏البلدين.‏

ويأتي هذا التقارب بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عقب الحرب التي ‏استمرت خمسة أيام عام 2008، والتي أعقبتها اعتراف موسكو باستقلال منطقتي ‏أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، اللتين تعتبرهما تبليسي جزءاً من أراضيها، وإقامة قواعد ‏عسكرية روسية فيهما.‏

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن الأربعاء الماضي، اهتمام موسكو ‏بتطبيع العلاقات مع جورجيا.‏

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين تبليسي والاتحاد الأوروبي توتراً ‏على خلفية انتقادات أوروبية لما تصفه بروكسل بالتراجع الديمقراطي في جورجيا، ‏الأمر الذي أدى إلى تجميد مسار انضمامها إلى الاتحاد.‏