دمشق-سانا

اختتمت إدارة خدمات الطاقة في وزارة الطاقة، اليوم الخميس، دورة تدريبية ‌‏متخصصة لكوادرها في الإدارة ومديرياتها بالمحافظات، بهدف تطوير قدراتهم الفنية ‌‏والرقابية، ورفع كفاءتهم في تنفيذ الجولات الميدانية والتفتيشية وفق الأنظمة ‌‏والإجراءات المعتمدة.‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن الدورة التي استمرت ستة أيام بإشراف ‌‏المدير العام للإدارة عبد الرحمن قدور، تناولت آليات تنفيذ الجولات الرقابية ‏على ‏المنشآت الخاضعة لإشراف الإدارة، وأساليب كشف المخالفات وحالات الغش ‌‏والتلاعب في القياسات والكميات، إلى جانب التدريب على استخدام أدوات وأجهزة ‌‏القياس والوزن والكيل والتحقق من دقتها، وتقييم مدى التزام المنشآت النفطية ‌‏بالاشتراطات الفنية والتعليمات النافذة.‏

توثيق المخالفات وتنظيم الضبوط

وركزت المحاور التدريبية على توثيق المخالفات وتنظيم الضبوط والتقارير وفق ‌‏الأصول القانونية والإدارية، وتوحيد إجراءات العمل الرقابي بين المحافظات، بما ‌‏يعزز دقة عمليات الفحص والقياس، ويرفع كفاءة الكوادر في أداء مهامها.‏

وأشارت الوزارة إلى أن الدورة تهدف إلى تطوير منظومة الرقابة، والانتقال من النهج ‌‏التقليدي القائم على رصد المخالفة بعد وقوعها إلى الرقابة الاستباقية التي تركز على ‌‏منع حدوثها، بما يسهم في حماية حقوق المستهلك، وتعزيز جودة الخدمات، وضمان ‌‏الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.‏

ويتركز عمل إدارة خدمات الطاقة على تعزيز الرقابة على قطاع المشتقات النفطية، ‌‏وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة ‌‏للمواطنين، والحد من المخالفات التي تؤثر في انتظام عمليات التوزيع.‏