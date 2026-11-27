دمشق-سانا
اختتمت إدارة خدمات الطاقة في وزارة الطاقة، اليوم الخميس، دورة تدريبية متخصصة لكوادرها في الإدارة ومديرياتها بالمحافظات، بهدف تطوير قدراتهم الفنية والرقابية، ورفع كفاءتهم في تنفيذ الجولات الميدانية والتفتيشية وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن الدورة التي استمرت ستة أيام بإشراف المدير العام للإدارة عبد الرحمن قدور، تناولت آليات تنفيذ الجولات الرقابية على المنشآت الخاضعة لإشراف الإدارة، وأساليب كشف المخالفات وحالات الغش والتلاعب في القياسات والكميات، إلى جانب التدريب على استخدام أدوات وأجهزة القياس والوزن والكيل والتحقق من دقتها، وتقييم مدى التزام المنشآت النفطية بالاشتراطات الفنية والتعليمات النافذة.
توثيق المخالفات وتنظيم الضبوط
وركزت المحاور التدريبية على توثيق المخالفات وتنظيم الضبوط والتقارير وفق الأصول القانونية والإدارية، وتوحيد إجراءات العمل الرقابي بين المحافظات، بما يعزز دقة عمليات الفحص والقياس، ويرفع كفاءة الكوادر في أداء مهامها.
وأشارت الوزارة إلى أن الدورة تهدف إلى تطوير منظومة الرقابة، والانتقال من النهج التقليدي القائم على رصد المخالفة بعد وقوعها إلى الرقابة الاستباقية التي تركز على منع حدوثها، بما يسهم في حماية حقوق المستهلك، وتعزيز جودة الخدمات، وضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.
ويتركز عمل إدارة خدمات الطاقة على تعزيز الرقابة على قطاع المشتقات النفطية، وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحد من المخالفات التي تؤثر في انتظام عمليات التوزيع.