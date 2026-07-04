بابا الفاتيكان يدعو أوروبا إلى تعزيز حماية المهاجرين

روما-سانا‏

دعا بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر أمس السبت أوروبا إلى بذل مزيد من الجهود لحماية ‏المهاجرين، ووضع خطة إستراتيجية بعيدة المدى قادرة على استقبالهم وإدماجهم.‏

‏ونقلت وكالة فرانس برس عن البابا قوله خلال زيارته جزيرة لامبيدوسا الإيطالية: إن ‏أوروبا تستطيع مواجهة أزمة الهجرة بطريقة ‏متكاملة، عبر إدراج الإسعافات الأولية ‏ضمن خطة إستراتيجية طويلة الأمد، تتيح استقبال ‏المهاجرين وحمايتهم وتعزيزهم ‏وإدماجهم، والعمل في الوقت نفسه من أجل التنمية، “لكي ‏لا يُجبر أحد على الهجرة”.‏

‏ووجه البابا رسالة إلى القادة الأوروبيين والأمريكيين، مندداً باللامبالاة تجاه أزمات ‏الهجرة والإجراءات الرامية لقمع الهجرة غير القانونية، والمعاملة غير الإنسانية مع ‏المهاجرين، والفساد في بلدان المنشأ، والنظام الاقتصادي العالمي الذي يولد الفقر ‏والإقصاء، فضلاً عن الحسابات الإجرامية لمن يتربحون من مآسي الآخرين.‏

‏وتأتي زيارة البابا لجزيرة لامبيدوسا بعد أسابيع قليلة من إقرار الاتحاد الأوروبي تدابير ‏جديدة حيال الهجرة، تضمنت زيادة استخدام الاحتجاز وإنشاء مراكز احتجاز خارج ‏الأراضي الأوروبية.‏

‏وفي السياق ذاته، اعتبر المتحدث الرسمي باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ‏اللاجئين فيليبو أونغارو أن وجود البابا يشكل رسالة واضحة في زمن يتركز فيه النقاش ‏السياسي العالمي حول سياسات المنع بدلاً من الحماية. ‏

بدورها أكدت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب أن هذه الزيارة تذكر بأن ‏الإحصائيات المتصلة بالهجرة ليست مجرد أرقام بل أرواح بشرية.‏

يُذكر أن عبور وسط البحر الأبيض المتوسط يعد أخطر مسار للهجرة في العالم، حيث لقي ‏نحو 1330 شخصاً حتفهم أو فقدوا خلال العام خلال محاولتهم الوصول بطريقة غير ‏شرعية إلى أوروبا 2025 في حين بلغت حصيلة الضحايا للعام الحالي نحو 865 ‏شخصاً على الأقل وفقاً لتقارير المنظمة الدولية.‏

‏يشار إلى أن جزيرة لامبيدوسا تقع على بعد 145 كيلومتراً من السواحل التونسية، ‏وتحولت إلى أحد أبرز رموز أزمة الهجرة في أوروبا حيث شهدت في تشرين الأول عام ‌‏2013 أسوأ كارثة في تاريخها إثر غرق قارب مهاجرين أسفر عن وفاة أكثر من 360 ‏شخصاً، في حين قضى آلاف المهاجرين الآخرين على هذا المسار البحري الذي يُعد من ‏أخطر طرق الهجرة في العالم.‏

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