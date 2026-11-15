كوشنر: أفكار جديدة قيد الدراسة لتحقيق اختراقات تنهي الحرب الروسية الأوكرانية

واشنطن-سانا
أعلن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، السبت، استمرار الاتصالات الوثيقة مع روسيا وأوكرانيا والشركاء الأوروبيين للإعداد للجولة القادمة من المحادثات الثلاثية، مشيراً إلى دراسة أفكار ومقترحات جديدة قد تُفضي إلى اختراقات مباشرة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأوضح كوشنر في منشور عبر منصة “إكس” أن التحركات الحالية تركز على تيسير التواصل المباشر بين موسكو والشركاء الأوروبيين وإشراكهم في المناقشات الجارية، وذلك عقب الاجتماعات الثلاثية والمناقشات التي جرت مؤخراً مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وشدد المبعوث الأمريكي على أن رؤية الرئيس دونالد ترامب لتحقيق السلام الدائم ترتكز على توفير ضمانات أمنية موثوقة لأوكرانيا، وترتيبات مفصلة وقابلة للتنفيذ لمرحلة ما بعد الحرب تقلل من خطر نشوب صراعات مستقبلية، مؤكداً أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيظل ركيزة أساسية للأمن الأوروبي مع تعزيزه بآليات للتواصل وخفض التصعيد وتجنب الصدام.
وأشار كوشنر إلى وجود تباين بين المواقف المتشددة والخطاب السياسي الحاد المتداول في وسائل الإعلام وبين مجريات النقاشات الخاصة، لافتاً إلى أن كلا الجانبين يدرك ضرورة التوصل إلى حلول وسط عملية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد كوشنر أن أي اتفاق نهائي يجب أن يحظى بموافقة جميع الأطراف المعنية، مجدداً التزام فريق الوساطة بمواصلة العمل الجاد والحفاظ على سرية المفاوضات الحساسة لإيجاد سبيل يضع حداً للحرب، ويرسي سلاماً دائماً بين روسيا وأوكرانيا.
وكان كوشنر أعلن أمس الجمعة، أن الجولة الأخيرة من المفاوضات لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية شهدت تقدماً، مشيراً إلى اتفاق موسكو وكييف على توسيع الجولة التالية من المفاوضات لتشمل الأوروبيين.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود أمريكية مكثفة لإحياء المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف، بعد أشهر من تعثرها بسبب خلافات عدة بين الجانبين بشأن الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية ومستقبل الوجود العسكري الأجنبي في أوكرانيا، إذ تتمسك موسكو بمطالبها الإقليمية وترفض نشر قوات أجنبية، في حين تشترط كييف توفير ضمانات أمنية موثوقة تحول دون تجدد الحرب.