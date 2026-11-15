كوشنر: أفكار جديدة قيد الدراسة لتحقيق اختراقات تنهي الحرب الروسية الأوكرانية

واشنطن-سانا‏

أعلن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، السبت، استمرار الاتصالات الوثيقة مع روسيا ‏وأوكرانيا والشركاء الأوروبيين للإعداد للجولة القادمة من المحادثات الثلاثية، مشيراً إلى ‏دراسة أفكار ومقترحات جديدة قد تُفضي إلى اختراقات مباشرة لإنهاء الحرب بين روسيا ‏وأوكرانيا.‏

وأوضح كوشنر في منشور عبر منصة “إكس” أن التحركات الحالية تركز على تيسير ‏التواصل المباشر بين موسكو والشركاء الأوروبيين وإشراكهم في المناقشات الجارية، ‏وذلك عقب الاجتماعات الثلاثية والمناقشات التي جرت مؤخراً مع الرئيسين الروسي ‏فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.‏

وشدد المبعوث الأمريكي على أن رؤية الرئيس دونالد ترامب لتحقيق السلام الدائم ترتكز ‏على توفير ضمانات أمنية موثوقة لأوكرانيا، وترتيبات مفصلة وقابلة للتنفيذ لمرحلة ما ‏بعد الحرب تقلل من خطر نشوب صراعات مستقبلية، مؤكداً أن حلف شمال الأطلسي ‌‏(ناتو) سيظل ركيزة أساسية للأمن الأوروبي مع تعزيزه بآليات للتواصل وخفض ‏التصعيد وتجنب الصدام.‏

وأشار كوشنر إلى وجود تباين بين المواقف المتشددة والخطاب السياسي الحاد المتداول ‏في وسائل الإعلام وبين مجريات النقاشات الخاصة، لافتاً إلى أن كلا الجانبين يدرك ‏ضرورة التوصل إلى حلول وسط عملية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.‏

وأكد كوشنر أن أي اتفاق نهائي يجب أن يحظى بموافقة جميع الأطراف المعنية، مجدداً ‏التزام فريق الوساطة بمواصلة العمل الجاد والحفاظ على سرية المفاوضات الحساسة ‏لإيجاد سبيل يضع حداً للحرب، ويرسي سلاماً دائماً بين روسيا وأوكرانيا.‏

وكان كوشنر أعلن أمس الجمعة، أن الجولة الأخيرة من المفاوضات لإنهاء الحرب ‌‏الروسية الأوكرانية شهدت تقدماً، مشيراً إلى اتفاق موسكو وكييف على توسيع الجولة ‌‏التالية من المفاوضات لتشمل الأوروبيين.‏

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود أمريكية مكثفة لإحياء المفاوضات المباشرة بين ‌‏موسكو وكييف، بعد أشهر من تعثرها بسبب خلافات عدة بين الجانبين بشأن الأراضي ‌‏الأوكرانية والضمانات الأمنية ومستقبل الوجود العسكري الأجنبي في أوكرانيا، إذ ‏تتمسك ‏موسكو بمطالبها الإقليمية وترفض نشر قوات أجنبية، في حين تشترط كييف ‏توفير ‏ضمانات أمنية موثوقة تحول دون تجدد الحرب.‏