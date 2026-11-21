القدس المحتلة-سانا



قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً واعتقلت ثلاثة آخرين اليوم الجمعة خلال اعتداءات نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر محلية قولها: إن فلسطينياً قتل برصاص حارس مستوطنة في قرية دورا القرع شمال شرق رام الله، فيما احتجزت قوات الاحتلال جثمانه.



وأصيب فلسطيني جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب في بلدة جبع جنوب جنين، بينما اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينياً من مدينة البيرة، واثنين آخرين خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين.



وقُتل فلسطينيان وأُصيب آخرون، في وقت سابق اليوم الجمعة، جراء قصف لطيران الاحتلال على وسط قطاع غزة.