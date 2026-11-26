لندن-سانا‏

منحت مؤسسة روري بيك، أمس الأربعاء، المصورة الصحافية الفلسطينية مريم أبو دقة، التي قتلت بغارة إسرائيلية ‏استهدفت مستشفى ناصر في خان يونس بقطاع غزة في آب 2025، جائزة روري بيك المرموقة، مناصفة مع زميليها في ‏وكالة أسوشيتد برس عبد الكريم حنا وجهاد الشرافي، تقديراً لتغطيتهم الكلفة الإنسانية للحرب على القطاع.‏

ووفقاً لوكالة فرانس برس بدأت المصورة والمراسلة المستقلة عملها مع وكالة أسوشيتد برس منذ اندلاع الحرب على قطاع ‏غزة في السابع من تشرين الأول 2023.‏

وقتلت أبو دقة ومعها أربعة صحافيين آخرين، في غارة إسرائيلية استهدفت مستشفى ناصر في خان يونس في جنوب قطاع ‏غزة في آب 2025.‏

وتُمنح جائزة روري بيك منذ عام 1995 تكريماً للصحافيين المستقلين العاملين في مجال الصورة، وتخليداً لذكرى مصور ‏الفيديو روري بيك الذي قتل في موسكو عام 1993.‏