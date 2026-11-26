لندن-سانا
منحت مؤسسة روري بيك، أمس الأربعاء، المصورة الصحافية الفلسطينية مريم أبو دقة، التي قتلت بغارة إسرائيلية استهدفت مستشفى ناصر في خان يونس بقطاع غزة في آب 2025، جائزة روري بيك المرموقة، مناصفة مع زميليها في وكالة أسوشيتد برس عبد الكريم حنا وجهاد الشرافي، تقديراً لتغطيتهم الكلفة الإنسانية للحرب على القطاع.
ووفقاً لوكالة فرانس برس بدأت المصورة والمراسلة المستقلة عملها مع وكالة أسوشيتد برس منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول 2023.
وقتلت أبو دقة ومعها أربعة صحافيين آخرين، في غارة إسرائيلية استهدفت مستشفى ناصر في خان يونس في جنوب قطاع غزة في آب 2025.
وتُمنح جائزة روري بيك منذ عام 1995 تكريماً للصحافيين المستقلين العاملين في مجال الصورة، وتخليداً لذكرى مصور الفيديو روري بيك الذي قتل في موسكو عام 1993.