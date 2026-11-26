أنقرة-سانا

بحث وفد من وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، خلال زيارته إلى تركيا، مع ممثلي شركة “أوبيال” المتخصصة في تصنيع الصوامع وتجهيزها، العروض الفنية والمالية المقدمة لتوريد صوامع الحبوب، ومدى تلبيتها للاحتياجات والمتطلبات المحددة.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام الأربعاء، أن الاجتماع تناول الأسعار والمواصفات الفنية والتجهيزات المقترحة، وآليات تقييم العروض المقدمة والتحقق من مدى مطابقتها للمعايير والشروط المطلوبة.

كما أجرى الوفد جولة ميدانية في منشآت الشركة، اطّلع خلالها على خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع والتجهيزات والتقنيات المستخدمة، وعاين نماذج من منتجاتها للوقوف على جودتها وكفاءتها الفنية ومدى توافقها مع المواصفات المطلوبة.

وتندرج هذه الزيارة ضمن جهود الوزارة لدراسة العروض المتاحة وتقييم الخيارات الفنية والتجارية، تمهيداً لاختيار التجهيزات التي تلبي الاحتياجات الوطنية وتسهم في تعزيز القدرات التخزينية للحبوب.

وتعد شركة “أوبيال” التركية من الشركات الرائدة في تصميم وتصنيع أنظمة ‏الصوامع الفولاذية وتقنيات تخزين الحبوب، ولها حضور في الأسواق العالمية.‏