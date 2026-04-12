مقتل 10 أشخاص جراء الغارات الإسرائيلية على بيروت وصور والجنوب

بيروت-سانا

قُتل عشرة أشخاص وأُصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية اليوم الأحد على العاصمة اللبنانية بيروت وصور والجنوب.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة قوله في بيان: إن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة تفاحتا قضاء صيدا أدت في حصيلة نهائية إلى 9 قتلى و13 جريحاً.

وأضاف البيان: إن “العدو الإسرائيلي استهدف بشكل مباشر فريقاً إسعافياً للصليب الأحمر اللبناني في بلدة بيت ياحون قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى مقتل مسعف وإصابة آخر بجروح”.

وحسب البيان، فقد أدت غارات العدو الإسرائيلي على بلدة البازورية قضاء صور إلى إصابة 18 شخصاً من بينهم 3 بحالة حرجة.

بدوره أعرب الصليب الأحمر اللبناني، في بيان له عن قلقه من استهداف إحدى فرقه على طريق بلدة بيت ياحون قضاء بنت جبيل من مسيرة إسرائيلية، ما أدى إلى مقتل مسعف وإصابة آخر، مؤكداً أن هذا الاستهداف هو استمرار للخروقات الواضحة والصريحة لقواعد القانونين الدولي الإنساني.

وتشهد الأوضاع في لبنان تصعيداً منذ نحو شهر، إثر استهداف ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية، وهو ما ردّت عليه الأخيرة بشنّ غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى.