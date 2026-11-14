البيت الأبيض يعلن عن لقاء مرتقب في الصين يجمع ترامب بنظيريه الروسي والصيني

واشنطن-سانا



أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، سيعقدون اجتماعاً ثلاثياً، الخميس المقبل، في مدينة شنجن الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، في لقاء هو الأول من نوعه الذي يجمع قادة الدول الثلاث.



ونقلت وكالة فرانس برس اليوم السبت، عن المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز قولها: إن ترامب يعتزم بحث خفض الأسلحة النووية على مستوى العالم خلال الاجتماع، مشيرة إلى أنه يرى أن انتشار هذه الأسلحة يشكل خطراً بالغاً.



وأوضح مسؤولون أمريكيون أن المحادثات ستتناول أيضاً الحرب على إيران، فيما استبعدوا بحث الحرب في أوكرانيا، لافتين إلى أن واشنطن تتبع مساراً تفاوضياً منفصلاً مع موسكو وكييف بهدف إنهائها، وأن الصين ليست طرفاً في هذا المسار.



وكان ترامب بحث في واشنطن في أيلول الماضي مع نظيره الصيني شي جين بينغ سبل تعزيز الاستقرار الاستراتيجي بين البلدين، إلى جانب الملفات الاقتصادية والتجارية والقضايا الدولية.