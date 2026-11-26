لندن-سانا‏

أكدت منظمة العفو الدولية أن إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، رغم اتفاق وقف ‏إطلاق النار المعلن في تشرين الأول 2025، مشيرة إلى أن النساء والفتيات يتحملن وطأة الانتهاكات الإسرائيلية التي تشمل ‏القتل والإصابة والتهجير القسري والتجويع والحرمان من الرعاية الصحية الأساسية والإنجابية.‏

وقالت المنظمة في تقرير بعنوان “تدمير مقومات الحياة: النساء والفتيات والأبعاد الجندرية للإبادة الجماعية التي ترتكبها ‏إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة”: إن “الجيش الإسرائيلي ارتكب، خلال الفترة الممتدة من السابع من تشرين الأول ‌‏2023 حتى الأول من تشرين الأول 2026، انتهاكات ممنهجة بحق النساء والفتيات، شملت القتل والاحتجاز غير المشروع ‏والحرمان المتعمد من الرعاية الصحية، إضافة إلى إخضاعهن لظروف معيشية قاسية”.‏

وأوضحت المنظمة أن التقرير، الذي صدر أمس الأربعاء، يستند إلى 228 مقابلة مع نساء وفتيات وعاملين في القطاع ‏الصحي وممثلين عن منظمات إنسانية وشهود عيان، إلى جانب سجلات طبية وصور ومقاطع فيديو موثقة وصور أقمار ‏صناعية وأبحاث من مصادر فلسطينية وإسرائيلية ودولية.‏

أكثر من 22 ألف امرأة وفتاة قتلن

وبحسب التقرير، قتلت إسرائيل 22 ألفاً و331 امرأة وفتاة فلسطينية من أصل 74 ألفاً و237 فلسطينياً قتلوا خلال الفترة ‏الممتدة من السابع من تشرين الأول 2023 حتى الأول من تشرين الأول 2026، ما يشكل 30.1 بالمئة من إجمالي ‏الضحايا، بمعدل 30 امرأة وفتاة يومياً خلال العامين الأولين من الإبادة الجماعية.‏

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار إن إسرائيل أبدت خلال السنوات الثلاث الماضية قصداً مدروساً ‏ومتواصلاً لتدمير الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة أن الانتهاكات التي تعرضت لها النساء والفتيات ليست تبعات عرضية ‏للإبادة الجماعية، بل جزء لا يتجزأ منها.‏

تدمير المنظومة الصحية والإنجابية

أشار التقرير إلى أن الهجمات الإسرائيلية أدت إلى تدمير أكثر من 90 بالمئة من مستشفيات القطاع أو خروجها عن الخدمة ‏جزئياً، ما تسبب بانهيار منظومة الرعاية الصحية للأمهات والنساء، واضطرار كثيرات إلى الولادة على أسرّة مشتركة أو ‏على الأرض، وسط نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وانقطاع الكهرباء وغياب شروط التعقيم.‏

ولفت إلى أن الحصار والقيود المفروضة على دخول الإمدادات الطبية أسهما في حدوث حالات إجهاض وولادة أجنة ميتة ‏ومضاعفات خطيرة خلال الحمل والولادة، كما أدت الهجمات على مستشفى الشفاء وحصاره في تشرين الثاني 2023 إلى ‏وفاة ثمانية أطفال خدّج وحرمان 31 طفلاً آخرين من العلاج المنقذ للحياة وفصلهم عن أمهاتهم.‏

التجويع والتهجير وتفاقم المعاناة

أوضح التقرير أن أكثر من 90 بالمئة من سكان قطاع غزة تعرضوا للتهجير القسري منذ تشرين الأول 2023، غالباً مرات ‏عدة، في حين لا تزال الغالبية العظمى منهم مهجّرة، مشيراً إلى أن النساء والفتيات يواجهن ظروفاً إنسانية بالغة القسوة في ‏مراكز الإيواء المكتظة، مع صعوبة الحصول على الغذاء والمياه والخدمات الصحية ومستلزمات النظافة الشخصية.‏

وأضاف أن القيود الإسرائيلية المستمرة على دخول المساعدات والمواد الأساسية فاقمت الجوع والحرمان، واضطرت نساء ‏كثيرات إلى تفويت وجباتهن والتنازل عن حصصهن الغذائية لإطعام أطفالهن، فيما تواجه الحوامل والمرضعات مخاطر ‏صحية متزايدة نتيجة سوء التغذية.‏

اعتقال وتعذيب وعنف جنسي

فيما يتعلق بالانتهاكات المرتبطة بالاعتقال، وثقت المنظمة احتجاز ما لا يقل عن 85 امرأة من قطاع غزة دون توجيه تهم ‏إليهن أو محاكمتهن، موضحة أن نساءً أُفرج عنهن تحدثن عن تعرضهن للتعذيب وسوء المعاملة والتفتيش العاري المتكرر ‏والإهانات الجنسية والتهديد بالاغتصاب، وهي ممارسات ترقى إلى مستوى العنف الجنسي.‏

كما أشار التقرير إلى أن مئات النساء اضطررن إلى البحث عن أقاربهن المفقودين أو الذين يُعتقد أنهم محتجزون لدى ‏إسرائيل، وسط استمرار معاناة الأسر الفلسطينية من آثار الاعتقال والاختفاء القسري.‏

دعوات إلى المحاسبة ووقف توريد الأسلحة

دعت منظمة العفو الدولية الدول إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية ورفع الحصار ‏وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مطالبة بالتعليق الفوري لجميع عمليات توريد الأسلحة إليها وفرض ‏عقوبات موجهة على المسؤولين المتورطين في الجرائم التي يشملها القانون الدولي.‏

كما طالبت بدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.‏

وأكدت كالامار أن النساء والفتيات الفلسطينيات يستحققن أكثر من مجرد البقاء على قيد الحياة، ومن حقهن أن يكون لهن ‏مستقبل، مشددة على ضرورة تحرك الدول لحماية حقوقهن ودعم المنظمات الإنسانية والحقوقية التي تواجه عراقيل تحول ‏دون مواصلة عملها في قطاع غزة.‏

وتزامن صدور التقرير عن منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يوافق ‌‏25 تشرين الثاني من كل عام، والذي أقرّته الجمعية العامة ‏للأمم المتحدة عام 1999، بهدف رفع الوعي بحجم العنف الذي ‌‏تتعرض له النساء والفتيات حول العالم، وحشد الجهود ‏لحماية حقوقهن وضمان العدالة لهن‏.‏