لندن-سانا
أكدت منظمة العفو الدولية أن إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في تشرين الأول 2025، مشيرة إلى أن النساء والفتيات يتحملن وطأة الانتهاكات الإسرائيلية التي تشمل القتل والإصابة والتهجير القسري والتجويع والحرمان من الرعاية الصحية الأساسية والإنجابية.
وقالت المنظمة في تقرير بعنوان “تدمير مقومات الحياة: النساء والفتيات والأبعاد الجندرية للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة”: إن “الجيش الإسرائيلي ارتكب، خلال الفترة الممتدة من السابع من تشرين الأول 2023 حتى الأول من تشرين الأول 2026، انتهاكات ممنهجة بحق النساء والفتيات، شملت القتل والاحتجاز غير المشروع والحرمان المتعمد من الرعاية الصحية، إضافة إلى إخضاعهن لظروف معيشية قاسية”.
وأوضحت المنظمة أن التقرير، الذي صدر أمس الأربعاء، يستند إلى 228 مقابلة مع نساء وفتيات وعاملين في القطاع الصحي وممثلين عن منظمات إنسانية وشهود عيان، إلى جانب سجلات طبية وصور ومقاطع فيديو موثقة وصور أقمار صناعية وأبحاث من مصادر فلسطينية وإسرائيلية ودولية.
أكثر من 22 ألف امرأة وفتاة قتلن
وبحسب التقرير، قتلت إسرائيل 22 ألفاً و331 امرأة وفتاة فلسطينية من أصل 74 ألفاً و237 فلسطينياً قتلوا خلال الفترة الممتدة من السابع من تشرين الأول 2023 حتى الأول من تشرين الأول 2026، ما يشكل 30.1 بالمئة من إجمالي الضحايا، بمعدل 30 امرأة وفتاة يومياً خلال العامين الأولين من الإبادة الجماعية.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار إن إسرائيل أبدت خلال السنوات الثلاث الماضية قصداً مدروساً ومتواصلاً لتدمير الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة أن الانتهاكات التي تعرضت لها النساء والفتيات ليست تبعات عرضية للإبادة الجماعية، بل جزء لا يتجزأ منها.
تدمير المنظومة الصحية والإنجابية
أشار التقرير إلى أن الهجمات الإسرائيلية أدت إلى تدمير أكثر من 90 بالمئة من مستشفيات القطاع أو خروجها عن الخدمة جزئياً، ما تسبب بانهيار منظومة الرعاية الصحية للأمهات والنساء، واضطرار كثيرات إلى الولادة على أسرّة مشتركة أو على الأرض، وسط نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وانقطاع الكهرباء وغياب شروط التعقيم.
ولفت إلى أن الحصار والقيود المفروضة على دخول الإمدادات الطبية أسهما في حدوث حالات إجهاض وولادة أجنة ميتة ومضاعفات خطيرة خلال الحمل والولادة، كما أدت الهجمات على مستشفى الشفاء وحصاره في تشرين الثاني 2023 إلى وفاة ثمانية أطفال خدّج وحرمان 31 طفلاً آخرين من العلاج المنقذ للحياة وفصلهم عن أمهاتهم.
التجويع والتهجير وتفاقم المعاناة
أوضح التقرير أن أكثر من 90 بالمئة من سكان قطاع غزة تعرضوا للتهجير القسري منذ تشرين الأول 2023، غالباً مرات عدة، في حين لا تزال الغالبية العظمى منهم مهجّرة، مشيراً إلى أن النساء والفتيات يواجهن ظروفاً إنسانية بالغة القسوة في مراكز الإيواء المكتظة، مع صعوبة الحصول على الغذاء والمياه والخدمات الصحية ومستلزمات النظافة الشخصية.
وأضاف أن القيود الإسرائيلية المستمرة على دخول المساعدات والمواد الأساسية فاقمت الجوع والحرمان، واضطرت نساء كثيرات إلى تفويت وجباتهن والتنازل عن حصصهن الغذائية لإطعام أطفالهن، فيما تواجه الحوامل والمرضعات مخاطر صحية متزايدة نتيجة سوء التغذية.
اعتقال وتعذيب وعنف جنسي
فيما يتعلق بالانتهاكات المرتبطة بالاعتقال، وثقت المنظمة احتجاز ما لا يقل عن 85 امرأة من قطاع غزة دون توجيه تهم إليهن أو محاكمتهن، موضحة أن نساءً أُفرج عنهن تحدثن عن تعرضهن للتعذيب وسوء المعاملة والتفتيش العاري المتكرر والإهانات الجنسية والتهديد بالاغتصاب، وهي ممارسات ترقى إلى مستوى العنف الجنسي.
كما أشار التقرير إلى أن مئات النساء اضطررن إلى البحث عن أقاربهن المفقودين أو الذين يُعتقد أنهم محتجزون لدى إسرائيل، وسط استمرار معاناة الأسر الفلسطينية من آثار الاعتقال والاختفاء القسري.
دعوات إلى المحاسبة ووقف توريد الأسلحة
دعت منظمة العفو الدولية الدول إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية ورفع الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مطالبة بالتعليق الفوري لجميع عمليات توريد الأسلحة إليها وفرض عقوبات موجهة على المسؤولين المتورطين في الجرائم التي يشملها القانون الدولي.
كما طالبت بدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وأكدت كالامار أن النساء والفتيات الفلسطينيات يستحققن أكثر من مجرد البقاء على قيد الحياة، ومن حقهن أن يكون لهن مستقبل، مشددة على ضرورة تحرك الدول لحماية حقوقهن ودعم المنظمات الإنسانية والحقوقية التي تواجه عراقيل تحول دون مواصلة عملها في قطاع غزة.
وتزامن صدور التقرير عن منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يوافق 25 تشرين الثاني من كل عام، والذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999، بهدف رفع الوعي بحجم العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات حول العالم، وحشد الجهود لحماية حقوقهن وضمان العدالة لهن.