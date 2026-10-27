‏”بوليتيكو”: كندا وأوروبا تكثفان تقاربهما الدفاعي والصناعي ‏

عواصم-سانا‏

يتسارع التقارب الدفاعي والصناعي بين كندا والدول الأوروبية في ظل التوترات مع ‏الولايات المتحدة وتراجع الثقة بالالتزامات الأمريكية تجاه الأمن الأوروبي، لكن هذا التحول ‏لا يزال محكوماً باعتبارات سياسية وعسكرية واقتصادية تحد من قدرة الطرفين على ‏الابتعاد عن واشنطن.‏

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “بوليتيكو” الأمريكية في تقرير نشره اليوم ‏الثلاثاء، فإن كندا كثفت خلال العام الماضي تعاونها الدفاعي مع أوروبا، في مسعى ‏لتنويع شراكاتها وتعزيز قدراتها العسكرية، وسط تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‏المتكررة بضم كندا، ومخاوف أوروبية من مستقبل الالتزام الأمريكي بأمن القارة.‏

تعاون متزايد ومصالح مشتركة

وانضمت أوتاوا إلى برنامج الاتحاد الأوروبي للعمل الأمني من أجل أوروبا “‏SAFE‏”، ‏المخصص لتمويل مشتريات الأسلحة بقروض تصل قيمتها إلى 150 مليار يورو، كما ‏تقدمت بطلب للانضمام إلى قوة المشاة المشتركة بقيادة بريطانيا، واختارت شركة ألمانية ‏لبناء غواصاتها الجديدة، إلى جانب اهتمامها بطائرات الإنذار المبكر السويدية.‏

وتستند هذه الشراكة بحسب الموقع، إلى مصالح مشتركة، تشمل أمن القطب الشمالي، ‏وتوفير المعادن الحيوية للصناعات الدفاعية الأوروبية، وتبادل الخبرات في مجالات ‏الدفاع الجوي والتكنولوجيا العسكرية.‏

ونقل الموقع عن كاميل غراند، الأمين العام المساعد السابق لحلف شمال الأطلسي، قوله: ‏إن أوتاوا تتجه نحو تقارب محدود مع أوروبا، لكنها لا تريد الانفصال تماماً عن الولايات ‏المتحدة.‏

قيود أوروبية على التعاون

ورغم انضمام كندا إلى برنامج “‏SAFE‏”، فإن ذلك لا يتيح لها تلقائياً الاستفادة من جميع ‏الأدوات والبرامج الدفاعية الأوروبية، إذ لا تزال مشاركة الدول من خارج الاتحاد الأوروبي ‏موضع خلاف بين الدول الأعضاء.‏

وبحسب “بوليتيكو”، تدعم دول، بينها السويد وألمانيا وهولندا وبولندا، توسيع نطاق ‏المشاركة، فيما تفضّل فرنسا واليونان وغيرها إعطاء الأولوية للشركات الأوروبية، ما ‏يجعل مستقبل التعاون مرتبطاً بالمفاوضات بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة وشروط ‏التمويل الدفاعي.‏

كما لا تحظى عضوية كندا في قوة المشاة المشتركة بقيادة بريطانيا بإجماع أعضائها، إذ ‏ترى بعض الدول أن التعاون الدفاعي ينبغي أن يظل ضمن إطار حلف شمال الأطلسي، ‏رغم وجود مصالح مشتركة في مواجهة التحديات الأمنية في القطب الشمالي.‏

المقاتلات الأمريكية اختبار للتقارب

ويبرز ملف المقاتلات الحربية بوصفه أحد أهم الاختبارات لمدى استعداد كندا لتوسيع ‏شراكتها الدفاعية مع أوروبا على حساب الاعتماد على الولايات المتحدة.‏

فبعد التزامها بشراء 16 مقاتلة من طراز “إف-35” الأمريكية، تراجع الحكومة الكندية ‏قرارها بشأن شراء 72 طائرة إضافية، وسط احتمال التوجه إلى مقاتلات “غريبن إي” ‏السويدية.‏

وحذر السفير الأمريكي لدى كندا بيت هوكسترا من أن اختيار المقاتلات السويدية بدلاً من ‏الطائرات الأمريكية المتبقية، قد تكون له تداعيات على قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية ‌‏”نوراد”، التي تتولى الولايات المتحدة وكندا من خلالها الدفاع المشترك عن المجال الجوي ‏للقارة.‏

وأشار غراند إلى أن اعتماد كندا على التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة يشكل أحد أبرز ‏القيود أمام توجهها نحو أوروبا، ولا سيما أن العلاقات الاقتصادية بين أوتاوا وواشنطن ‏أكبر بكثير من علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.‏

ويعكس هذا الواقع أن التقارب الدفاعي الكندي الأوروبي، رغم تسارعه، لا يعني فك ‏الارتباط الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، بل يعبر عن مسعى لتنويع الشراكات وتعزيز ‏الاستقلالية الدفاعية، مع تجنب خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التوتر مع واشنطن.‏

يذكر أن المفوضية الأوروبية أكدت في 17 أيلول الماضي، أن مشروع تعزيز الشراكة بين ‌‏‌‏الاتحاد الأوروبي وكندا لا يستهدف الولايات المتحدة بأي شكل، وذلك بعد 24 ساعة من ‏تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية “صارمة جداً” أو ‌‏وقف التجارة ‏مع الاتحاد الأوروبي، إذا مضى التكتل في مقترح منح كندا ‌‏صفة “عضو شريك” فيه.‏