الكهرباء الكويتية: اعتداءات إيرانية تشعل حرائق وتخلف أضراراً مادية

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن اعتداءات إيرانية متكررة خلال الأيام الأربعة الماضية استهدفت محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، وأدت الى اندلاع حرائق وأضرار مادية.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر صفحتها في منصة “إكس” نقلته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن عدة محطات للطاقة تعرضت أمس الإثنين لهجمات جديدة لليوم الرابع على التوالي، أدّت إلى اندلاع حرائق في مرافق عدة، وتمت السيطرة عليها وإخمادها فوراً.

وأشارت الوزارة إلى أن فرقها الفنية باشرت تقييم الأضرار الناتجة عن الاعتداءات، وأن العمل جارٍ لتنفيذ خطط إصلاح المرافق المتضررة وإعادة تأهيلها.

كما جرى إخراج عدد من وحدات التوليد من الخدمة وفق الإجراءات التشغيلية الاحترازية المعتمدة، حفاظاً على استقرار منظومتي الكهرباء والمياه.

وكان الجيش الكويتي أعلن أمس الإثنين تصدي قواته لأهداف معادية داخل المجال الجوي للبلاد، بينما تواصل إيران شنَّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول إقليمية وعربية عدة، ما أوقع عدداً من الضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية.