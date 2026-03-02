ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الهندي يبحثان آخر تطورات الأوضاع في المنطقة

الرياض-سانا

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وما تشهده من تصعيد عسكري خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن رئيس الوزراء الهندي عبر خلال الاتصال عن رفض الهند لما تعرضت له السعودية من هجمات إيرانية سافرة، مؤكداً تضامنه مع المملكة وإدانته لما يهدد سيادتها وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها.

ويأتي هذا الاتصال في ظل استمرار الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران منذ السبت الماضي، ورد الأخيرة باعتداءات متواصلة على عدد من البلدان العربية.

