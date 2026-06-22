بابا الفاتيكان يدعو المجتمع الدولي لزيادة الموارد المخصصة لمكافحة الجوع

روما-سانا

دعا بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر اليوم الإثنين، إلى زيادة الموارد المخصصة لمكافحة الجوع، منتقداً العقبات التي تحول دون تقديم المساعدات الدولية في الوقت الذي يسهل فيه الحصول على الأسلحة.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن البابا حثّ خلال زيارة لمقر “برنامج الأغذية العالمي” في العاصمة الإيطالية روما، المجتمع الدولي على “زيادة الموارد المخصصة لمكافحة الجوع وأسبابه الجذرية، وإزالة العقبات التي تمنع وصول المساعدات إلى المحتاجين”.

وأعرب البابا عن أسفه لأن الاعتبارات الإنسانية كثيراً ما تبقى ثانوية، وقال: إن “الاهتمامات الإنسانية تواجه بشكل كبير خطر التراجع إلى مرتبة ثانوية بين الأولويات الدولية، ونشهد بيروقراطية متدرجة للتضامن إلى جانب تسليع صامت للحياة البشرية”.

وأوضح البابا أنه “يتم تثقيل العمل الإنساني بشكل كبير بالإجراءات البيروقراطية التي قد تؤخر تقديم المساعدات للمحتاجين، وأنه كثيراً ما يتأثر الوصول إلى السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء بالاعتبارات الاقتصادية أو الاستراتيجية”.

وانتقد التناقض الصارخ بين العقبات التي تحول دون تقديم المساعدات الدولية وسهولة الحصول على الأسلحة، مشيراً إلى أن “النزاعات تُغذى بسهولة أكبر من تغذية البشر، ولا يعكس هذا الواقع قصوراً تشغيلياً فحسب، بل يعكس أيضاً خللاً جوهرياً في الأولويات السياسية والأخلاقية”.

وحذر بابا الفاتيكان في وقت سابق من أن العالم يعاني من أزمة عميقة ناتجة عن تصاعد الصراعات وتفاقم الاستقطاب، وتفشي انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكداً أنه لا يمكن للأسلحة بناء سلام حقيقي دائم.