لندن-سانا

تُعد نزلات البرد من العوامل التي قد تؤدي إلى تفاقم أعراض الربو لدى المصابين به، نتيجة الالتهابات التي تسببها الفيروسات في الجهاز التنفسي، وكشفت دراسة علمية حديثة عن دور محتمل لبروتين مناعي يُعرف باسم «G-CSF» في زيادة حدة هذه الالتهابات، ما قد يسهم في تفاقم نوبات الربو.

وذكر موقع «LungDaily» المتخصص في أخبار أمراض الرئة والجهاز التنفسي، في تقرير نشره في الـ 28 من تشرين الثاني الجاري، أن باحثين من المعهد الوطني للقلب والرئة التابع لكلية إمبريال كوليدج لندن البريطانية درسوا تأثير هذا البروتين خلال الإصابة بفيروس الأنف، أحد أكثر الفيروسات المسببة لنزلات البرد شيوعاً، ولاحظوا ارتفاع مستوياته لدى المصابين بالربو مقارنة بالأشخاص الأصحاء، بالتزامن مع زيادة الالتهاب في الجهاز التنفسي.

وأوضح الباحثون أن بروتين «G-CSF» يؤدي دوراً في تنظيم إنتاج العدلات، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تساعد الجسم على مكافحة العدوى، لكنه قد يسهم أيضاً في تعزيز الاستجابات الالتهابية المرتبطة بالحساسية، ما يؤدي إلى تداخل نوعين من الالتهاب في الرئتين، وزيادة حدة الأعراض التنفسية.

وأظهرت التجارب أن تثبيط نشاط البروتين خفّض الاستجابات الالتهابية في الرئتين والمجاري التنفسية، وساعد على الحد من تضيق الشعب الهوائية وتراكم المخاط وتضرر الأنسجة، ما يشير إلى إمكانية استهدافه في أبحاث تطوير علاجات مستقبلية لنوبات الربو المرتبطة بالعدوى الفيروسية.

وتضيف هذه النتائج مؤشراً جديداً إلى فهم الآليات المناعية المرتبطة بتفاقم الربو عند الإصابة بالفيروسات التنفسية، وتدعم إجراء مزيد من الدراسات لتحديد إمكانية الاستفادة من استهداف هذا البروتين في الحد من النوبات.

والربو مرض مزمن يصيب الجهاز التنفسي، ويسبب التهاباً وتضيقاً في الشعب الهوائية، ما يؤدي إلى صعوبة التنفس والسعال والصفير والشعور بضيق في الصدر، وقد تزداد أعراضه عند التعرض لمسببات الحساسية أو الإصابة بالعدوى التنفسية.