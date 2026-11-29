القدس المحتلة-سانا

حذّرت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية من تفاقم المخاطر الإنسانية التي تهدد النازحين في قطاع غزة مع حلول فصل الشتاء، مشيرة إلى أن نحو 950 ألف نازح يواجهون مخاطر الفيضانات، في ظل إقامة أكثر من 100 ألف أسرة في خيام متهالكة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن رئيسة فريق الإعمار في الوزارة رقية أبو الرب قولها: إن 94 بالمئة من سكان القطاع بحاجة إلى مساعدات مرتبطة بالإيواء والمستلزمات المنزلية، مؤكدة أن التدخلات الجارية والتي تشمل تحسين مواقع النزوح وإنشاء مراكز إيواء وتهيئة الأراضي، لا تزال محدودة مقارنة بحجم الاحتياجات.

وأوضحت أن الوزارة نفذت تدخلات في 168 موقعاً للنزوح الأكثر عرضة للفيضانات، وأنشأت 23 مركز إيواء تتسع لأكثر من أربعة آلاف شخص، داعية إلى تكثيف الجهود لإدخال الكرفانات والبيوت المتنقلة ومواد البناء لتوفير مأوى يحمي النازحين من الأمطار والبرد.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس حذّر في 17 تشرين الثاني الجاري من مخاطر الشتاء على سكان القطاع، واحتمال تكرار وفيات الأطفال بسبب البرد، في ظل نقص المساعدات، والقيود المفروضة على دخولها.