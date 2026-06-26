ألمانيا وإيطاليا تطلقان مشروعاً ثقافياً لإحياء رحلة غوته الإيطالية وتحويلها إلى مسار سياحي

برلين وروما-سانا

أعلنت ألمانيا وإيطاليا عن إطلاق مشروع ثقافي مشترك يهدف إلى إحياء الرحلة الإيطالية الشهيرة للشاعر والأديب الألماني يوهان فولفغانغ فون غوته، عبر تحويلها إلى مسار ثقافي وسياحي يمتد على خطا تنقله التاريخي في القرن الثامن عشر، في خطوة تعيد تسليط الضوء على واحدة من أبرز الرحلات الأدبية في تاريخ أوروبا.

وبحسب ما نقل موقع DW الألماني أول أمس، جاء الإعلان خلال مشاورات حكومية مشتركة في روما، حيث اتفق الجانبان على تطوير مسار يمر بالمحطات الرئيسية التي توقف فيها غوته خلال رحلته إلى إيطاليا بين عامي 1786 و1788، والتي شكلت تحولاً مهماً في مسيرته الأدبية والفكرية.

وتعود أهمية هذه الرحلة إلى كونها لم تكن مجرد تنقل جغرافي، بل تجربة فكرية وجمالية عميقة أثرت في رؤية غوته للفن والحياة، حيث مرّ بعدة مدن إيطالية، من بينها فيرونا والبندقية وفلورنسا ونابولي، قبل أن يقيم لفترة طويلة في روما، التي اعتبرها نقطة تحول في تجربته الإبداعية.

وبحسب تفاصيل المشروع، فإن المسار الثقافي الجديد سيعيد رسم خط الرحلة التاريخية، مع التركيز على المواقع التي عاش فيها غوته أو زارها، وعلى رأسها منزله في روما المعروف اليوم باسم “كازا دي غوته”، إضافة إلى إدماج أدوات رقمية وتفاعلية لتعزيز التجربة السياحية والثقافية للزوار.

ويهدف المشروع إلى تقديم تجربة تجمع بين الأدب والتاريخ والسياحة الثقافية، بما يتيح للزوار تتبع أثر غوته في تشكيل صورة إيطاليا في الوعي الأوروبي، واستكشاف انعكاس تلك الرحلة على أعماله الأدبية اللاحقة، وخاصة كتابه الشهير “الرحلة الإيطالية”.

يُذكر أن يوهان فولفغانغ فون غوته يُعد من أبرز رموز الأدب الألماني والعالمي، وقد وُلد عام 1749 في فرانكفورت وتوفي عام 1832 في فايمار، تاركاً إرثاً أدبياً وثقافياً واسعاً.