دراسة علمية تحذر من تأثير الأطعمة فائقة المعالجة على صحة الدماغ

كانبرا وبرازيليا-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعتي موناش وديكين الأستراليتين، بالتعاون مع باحثين من جامعة ساو باولو البرازيلية، أن الإفراط في استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة قد يؤثر سلباً في القدرات الذهنية، ولا سيما الانتباه وسرعة معالجة المعلومات، كما قد يسهم في زيادة عوامل الخطر المرتبطة بالإصابة بالخرف.

وذكر موقع “سينس ديلي” أمس الثلاثاء، أن الدراسة استندت إلى تحليل البيانات الغذائية والمعرفية لأكثر من 2100 شخص من متوسطي العمر وكبار السن، ممن لا يعانون من الخرف.

وأظهرت النتائج، المنشورة في مجلة “ألزهايمر والخرف: التشخيص والتقييم ومراقبة المرض”، وجود ارتباط بين ارتفاع استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة وتراجع ملحوظ في القدرة على التركيز وسرعة الأداء الذهني، حتى لدى الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية توصف بأنها صحية.

وأوضح الباحثون أن هذه الأطعمة تشمل المشروبات الغازية والوجبات الخفيفة المعلبة والوجبات الجاهزة، وهي منتجات تخضع لعمليات تصنيع مكثفة تترافق غالباً مع إضافة مكونات صناعية وتقليل القيمة الغذائية الطبيعية لبعض مكوناتها.

وبيّنت الدراسة أن آثار هذه الأطعمة لا تقتصر على تراجع الأداء المعرفي، بل ترتبط أيضاً بزيادة معدلات عوامل الخطر المعروفة للإصابة بالخرف، مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم، ما يعزز التوصيات العلمية الداعية إلى الحد من استهلاكها للحفاظ على صحة الدماغ مع التقدم في العمر.

وأشار الباحثون إلى أن الانتباه يعد من الوظائف الإدراكية الأساسية اللازمة للتعلم وحل المشكلات وإنجاز المهام الذهنية المختلفة، مؤكدين أن تراجع القدرة على التركيز قد يمثل مؤشراً مبكراً على تغيرات معرفية، تستوجب المزيد من الدراسة والمتابعة.

وتعزز هذه النتائج الأدلة العلمية المتزايدة على ارتباط الأنماط الغذائية غير الصحية بتراجع الوظائف الإدراكية، وارتفاع عوامل الخطر المرتبطة بالخرف.