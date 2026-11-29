دمشق-سانا‏



يُنظم الاتحاد السوري للريشة الطائرة دورة دولية لتأهيل المدربين، اعتباراً من الـ12 وحتى الـ22 من كانون الأول المقبل، بمشاركة مدربين من مختلف المحافظات السورية.



وقال مدير الدورة عمار طباع في تصريح لـ سانا اليوم الأحد: إن الدورة، التي تتضمن محاور «ليفل وان» و«تيوتور» و«شتل تايم»، تهدف إلى تطوير الكوادر الفنية وتعزيز قدراتها وتأهيل مدربين قادرين على الارتقاء بمستوى اللعبة، ولا سيما في فئتي المبتدئين والناشئين، بما يسهم في توسيع قاعدة ممارسيها ونشرها.



وأضاف طباع أن الدورة تشمل محاور نظرية وعملية تتناول أساسيات اللعبة ومهارات التدريب وآليات تعليم اللاعبين المبتدئين، إلى جانب القواعد الفنية والتطبيقات الميدانية، بما يوفر للمشاركين قاعدة معرفية تؤهلهم للعمل في المجال التدريبي.



ويحاضر في الدورة مدربون من باكستان وماليزيا، وتستضيف متدربين من جميع المحافظات السورية بواقع متدربَين من كل محافظة.

