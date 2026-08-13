لصاقة ذكية تتيح مراقبة الكوليسترول من خلال التعرّق

واشنطن-سانا

طوّر باحثون في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتيك) لصاقة ذكية قابلة للارتداء، تتيح قياس مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية بصورة مستمرة من خلال تحليل العرق، في تقنية قد تمهد مستقبلاً لوسيلة غير جراحية لمراقبة مؤشرات مرتبطة بأمراض القلب واضطرابات الأيض.

وأوضح المعهد عبر موقعه الإلكتروني في دراسة نشرها أمس الأربعاء، أن المستشعر يعتمد على تحليل مكونات العرق، إلى جانب نموذج للتعلم الآلي يأخذ في الحسبان عدداً من العوامل الفيزيولوجية، منها مؤشر كتلة الجسم والجنس ومعدل التعرق، لتقدير مستويات الدهون في الدم.

واختبر الباحثون الجهاز على 24 مشاركاً ضمن تجارب أولية، وصمموا اللصقة بحيث تتيح مراقبة الدهون الثلاثية لأكثر من 20 ساعة متواصلة، من خلال توفير مصدر تدريجي للطاقة اللازمة لتشغيل المستشعر.

ويعتمد الجهاز على تحليل التغيرات في مكونات العرق بهدف الحصول على مؤشرات يمكن ربطها بمستويات الدهون في الدم، ما قد يقلل الحاجة إلى إجراء فحوص متكررة تعتمد على سحب عينات الدم.

وقد تسهم التقنية مستقبلاً في تطوير وسائل مراقبة مستمرة وغير جراحية لمؤشرات الصحة الأيضية والقلبية، بما يساعد على رصد التغيرات الصحية بصورة مبكرة، مع الحاجة إلى مزيد من الاختبارات لتقييم دقتها وفاعليتها قبل استخدامها على نطاق واسع.