حمص-سانا

كشفت الاعترافات المصورة التي نشرتها وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، تفاصيل التخطيط والتنفيذ في قضية سرقة كنيسة سيدة السلام بمدينة حمص، وسلطت الضوء على الدور الذي أداه حارس الكنيسة في تسهيل العملية، وآلية تحرك أفراد المجموعة داخل المطرانية، وصولاً إلى غرفة المطران عبدو عربش والاستيلاء على الأموال والمقتنيات.

خطة محكمة من داخل الكنيسة

تضمنت التسجيلات إفادات ثلاثة من الموقوفين، عرضوا خلالها تفاصيل التنسيق المسبق للعملية، وتوزيع المهام، وتحديد توقيت التنفيذ، فضلاً عن الكيفية التي استُخدمت فيها المعرفة المسبقة بمداخل الكنيسة ومرافقها لتسهيل الوصول إلى الغرفة المستهدفة.

وأوضح المتهم رامي نديم إبراهيم، الذي كان يعمل ناطوراً في الكنيسة، أنه تعرف على المتهم عدي محمد خاروفة عام 2017 خلال أعمال ترميم الكنيسة، قبل أن تنقطع علاقتهما عام 2019 ثم استؤنف التواصل بينهما لاحقاً، حيث طرح إبراهيم فكرة تنفيذ السرقة.

وأشار إبراهيم الى أنه تولى وضع الترتيبات اللازمة لإدخال أفراد المجموعة إلى المطرانية والصعود بهم إلى السطح، على أن يغادر المكان عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً، ويبلغهم بخروجه، تمهيداً لنزولهم والتوجه إلى غرفة المطران قرابة الساعة الثانية.

وفي معرض حديثه عن آلية الدخول، ذكر خاروفة أن أفراد المجموعة استخدموا مدخلين مختلفين، إذ دخل بعضهم عبر الباب الكبير، فيما دخل هو من الباب الصغير، قبل أن يلتقوا عند الدرج ويتوجهوا إلى السطح، بعد تحديد غرفة المطران مسبقاً.

ترمس قهوة غطّى على الجريمة

أما المتهم أحمد مصطفى الأفغاني، فأفاد بأن المجموعة وصلت إلى الكنيسة عند الساعة السابعة والنصف صباحاً، وصعد أفرادها إلى السطح حاملين ترمساً للقهوة، حيث أمضوا هناك نحو ست ساعات، من الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً، قبل الانتقال إلى غرفة المطران.

وبحسب ما ورد في الاعترافات، دخل أفراد المجموعة إلى الغرفة، ووضعوا مادة لاصقة على فم المطران وقيدوا يديه ورجليه، قبل الاستيلاء على الأموال ومغادرة المكان.

وتناولت الإفادات أيضاً تفاصيل التعامل مع الخزنة، إذ قال خاروفة: إن أفراد المجموعة لم يقتربوا منها أثناء تنفيذ السرقة، مشيراً إلى أن إبراهيم اتصل به لاحقاً من رقم هاتف آخر، وأخبره بأنه تمكن من فتحها واستخراج مبلغ قُدّر بنحو 200 مليون، وضعه في حقيبة قبل أن يحضر أقاربه ويتسلموها.

سرقات سابقة بلا بلاغات

لم تقتصر الاعترافات على تفاصيل العملية الأخيرة، بل كشفت عن حوادث سرقة سابقة داخل الكنيسة، شملت هواتف محمولة ومبالغ مالية وأدوات منزلية، وفق ما ذكره إبراهيم، الذي أشار إلى عدم إبلاغ الشرطة بتلك الحوادث، باعتبار أن المطران كان يتولى متابعتها.

من جهته، قال المطران عبدو عربش: إنه يتحمل مسؤولية عدم الإبلاغ عن السرقات السابقة، موضحاً أنه توجه يوم السبت إلى مدينة يبرود، وأمضى الليل يتلقى العلاج بالسيروم، ولم يغادر غرفته يوم الأحد، لافتاً إلى أن ناطور الكنيسة كان الشخص الوحيد الذي يدخل إلى مكتبه.

وكانت كنيسة سيدة السلام في حي بستان الديوان بمدينة حمص قد تعرضت في 14 تشرين الثاني الجاري لعملية سرقة طالت مبالغ مالية ومقتنيات ذات قيمة تاريخية ودينية، ما استدعى تكثيف عمليات البحث والتحري من قبل قوى الأمن الداخلي، وجمع المعلومات والأدلة لتحديد هوية المتورطين وكشف ملابسات الحادثة.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في حمص، في 23 تشرين الثاني الجاري، إلقاء القبض على عدد من أفراد المجموعة، بينهم حارس الكنيسة، عقب تتبع خيوط القضية، فيما أعلنت وزارة الداخلية استعادة المسروقات ونشر الاعترافات المصورة، التي كشفت جانباً من تفاصيل العملية والأدوار المنسوبة إلى الموقوفين.