لندن-سانا

يسبب تيبّس الكتف ألماً وتراجعاً في القدرة على تحريك الذراع، ما يجعل أنشطة يومية بسيطة، مثل ارتداء الملابس ورفع الأشياء، أكثر صعوبة، وتشير أبحاث علمية إلى أن ارتفاع مستوى السكر في الدم والاستعداد الوراثي قد يسهمان في زيادة احتمالات الإصابة بهذه الحالة، التي ترتبط بصورة خاصة بمرض السكري.

وذكرت جامعة إكستر البريطانية، أول أمس، عبر موقعها الإلكتروني، أن باحثين فيها راجعوا مجموعة من الدراسات التي تناولت العلاقة بين مستويات السكر في الدم والعوامل الوراثية وتيبّس الكتف، ونُشرت نتائج المراجعة في منصة «ذا كونفرسيشن» العلمية.

وأوضحت النتائج أن استمرار ارتفاع السكر في الدم قد يؤثر في الكولاجين، وهو البروتين الذي يمنح الأنسجة قوتها ومرونتها، إذ يؤدي ارتباط جزيئات السكر به إلى تشكل روابط إضافية بين أليافه، ما يزيد صلابة الأنسجة المحيطة بمفصل الكتف ويحد من مرونتها، ويسبب الألم وصعوبة الحركة، وقد تزداد حدتهما خلال الليل.

كما رصدت الدراسات تغيرات في منطقة من الحمض النووي تقع بالقرب من جين «WNT7B»، قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بتيبّس الكتف، وترتبط المنطقة الوراثية نفسها أيضاً بمرض دوبويتران، الذي يؤدي إلى زيادة سماكة الأنسجة في راحة اليد وانكماش الأصابع وصعوبة فردها، ما يشير إلى احتمال وجود آليات بيولوجية مشتركة تؤثر في مرونة الأنسجة.

ولفت الباحثون إلى أن فهم العلاقة بين ارتفاع السكر في الدم وتيبّس الكتف يتطلب مزيداً من الدراسات، ولا سيما لتحديد مدى تأثير ضبط مستويات السكر في الوقاية من الحالة أو تحسين مسار التعافي منها.

وتيبّس الكتف، المعروف طبياً باسم «التهاب المحفظة اللاصق»، حالة تسبب التهاب الأنسجة المحيطة بمفصل الكتف وتصلبها، ما يؤدي إلى الألم وصعوبة تحريك الذراع، ولا سيما عند رفعها أو أداء الأنشطة اليومية، وتزداد احتمالات الإصابة به لدى مرضى السكري.