حمص-سانا
نظمت كلية العلوم الصحية في جامعة حمص، اليوم الأحد، يوماً علمياً بعنوان «الرعاية الصحية لداء السكري»، بالتعاون مع الجمعية السورية الأمريكية للتغذية، في مدرج كلية الهندسة المدنية، تزامناً مع اليوم العالمي لداء السكري، بمشاركة أكاديميين واختصاصيين وطلاب.
التشخيص والرعاية المتكاملة
وناقش المشاركون أبرز الجوانب الطبية والغذائية المرتبطة بالمرض، من التشخيص والتقييم السريري إلى تخطيط الحميات الغذائية والبدائل الغذائية والمؤشر الغلوكوزي، إضافة إلى دور المكملات الغذائية والنباتات الطبية والرياضة في تدبيره، وأهمية ضبط سكر الدم لدى المرضى في المشافي، والعلاقة بين الفلورا المعوية والسكري، ودور العلاج الفيزيائي في معالجة الاختلاطات العصبية، واختتمت الفعالية بعرض قصة نجاح.
وأوضح عميد كلية العلوم الصحية الدكتور صلاح غازي في تصريح لـ سانا، أن الفعالية تبرز دور تخصصات العلوم الصحية في التعامل مع داء السكري، الذي يتطلب تكامل الجهود الطبية والتغذوية في التشخيص والعلاج وتوفير الرعاية اللازمة للمصابين.
وبيّن رئيس قسم التغذية والعلوم الصحية الدكتور كمال ونوس في تصريح مماثل، أن البرنامج يهدف إلى التعريف بأعراض المرض وطرق تشخيصه وعوامل الخطورة المرتبطة به، وتسليط الضوء على دور التغذية في دعم الخطة العلاجية.
الخبرات الأكاديمية والتطبيقية
بدورها، أكدت اختصاصية التغذية العلاجية الدكتورة عبير المارديني، عضو مجلس إدارة الجمعية السورية الأمريكية للتغذية، أهمية التغذية العلاجية في تدبير السكري، مشيرةً إلى أن التعاون مع الجامعة يسهم في تأهيل اختصاصيي التغذية وتطوير خبراتهم العلمية والعملية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
من جهتها، أشارت طالبة السنة الثانية في اختصاص التغذية العلاجية عهد كولكو، إلى أهمية اليوم العلمي في إتاحة الفرصة للطلاب للاستفادة من خبرات الاختصاصيين، والتعرف على الأنظمة الغذائية المناسبة للمرضى، وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي.
وتسعى الفعالية إلى تعزيز الوعي الصحي بداء السكري، وتطوير المعارف والخبرات التخصصية، والتأكيد على أهمية تكامل الأدوار الطبية والتغذوية في رعاية المصابين والحد من مضاعفات المرض.