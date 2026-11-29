حمص-سانا‏

نظمت كلية العلوم الصحية في جامعة حمص، اليوم الأحد، يوماً علمياً بعنوان ‌‏«الرعاية الصحية لداء السكري»، بالتعاون مع الجمعية السورية الأمريكية للتغذية، ‏في مدرج كلية الهندسة المدنية، تزامناً مع اليوم العالمي لداء السكري، بمشاركة ‏أكاديميين واختصاصيين وطلاب.‏

التشخيص والرعاية المتكاملة

وناقش المشاركون أبرز الجوانب الطبية والغذائية المرتبطة بالمرض، من ‏التشخيص والتقييم السريري إلى تخطيط الحميات الغذائية والبدائل الغذائية والمؤشر ‏الغلوكوزي، إضافة إلى دور المكملات الغذائية والنباتات الطبية والرياضة في ‏تدبيره، وأهمية ضبط سكر الدم لدى المرضى في المشافي، والعلاقة بين الفلورا ‏المعوية والسكري، ودور العلاج الفيزيائي في معالجة الاختلاطات العصبية، ‏واختتمت الفعالية بعرض قصة نجاح.‏

وأوضح عميد كلية العلوم الصحية الدكتور صلاح غازي في تصريح لـ سانا، أن ‏الفعالية تبرز دور تخصصات العلوم الصحية في التعامل مع داء السكري، الذي ‏يتطلب تكامل الجهود الطبية والتغذوية في التشخيص والعلاج وتوفير الرعاية ‏اللازمة للمصابين.‏

وبيّن رئيس قسم التغذية والعلوم الصحية الدكتور كمال ونوس في تصريح مماثل، ‏أن البرنامج يهدف إلى التعريف بأعراض المرض وطرق تشخيصه وعوامل ‏الخطورة المرتبطة به، وتسليط الضوء على دور التغذية في دعم الخطة العلاجية.‏

الخبرات الأكاديمية والتطبيقية

بدورها، أكدت اختصاصية التغذية العلاجية الدكتورة عبير المارديني، عضو مجلس ‏إدارة الجمعية السورية الأمريكية للتغذية، أهمية التغذية العلاجية في تدبير السكري، ‏مشيرةً إلى أن التعاون مع الجامعة يسهم في تأهيل اختصاصيي التغذية وتطوير ‏خبراتهم العلمية والعملية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.‏

من جهتها، أشارت طالبة السنة الثانية في اختصاص التغذية العلاجية عهد كولكو، ‏إلى أهمية اليوم العلمي في إتاحة الفرصة للطلاب للاستفادة من خبرات ‏الاختصاصيين، والتعرف على الأنظمة الغذائية المناسبة للمرضى، وربط الدراسة ‏النظرية بالتطبيق العملي.‏

وتسعى الفعالية إلى تعزيز الوعي الصحي بداء السكري، وتطوير المعارف ‏والخبرات التخصصية، والتأكيد على أهمية تكامل الأدوار الطبية والتغذوية في ‏رعاية المصابين والحد من مضاعفات المرض.‏