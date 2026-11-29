برلين-سانا

لا يقتصر تأثير المعلم في طلابه على نقل المعرفة وتحفيزهم على التعلم، إذ يمكن لاهتمام الطلاب بالدروس وتفاعلهم معها أن ينعكس بدوره على معلميهم، ويعزز حماسهم للتدريس وشعورهم بقيمة ما يقدمونه داخل الصف، في علاقة متبادلة يتأثر فيها الطرفان.

وأظهرت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعات توبنغن ولودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ وبوتسدام الألمانية، ونُشرت في المجلة العلمية التابعة لمجموعة النشر الأكاديمي الدولية «سبرينغر نيتشر»، أمس السبت، أن حماس المعلم يرتبط بزيادة اهتمام الطلاب بالتعلم واستمتاعهم بالدروس، كما أن اهتمام الطلاب وتفاعلهم مع المادة التعليمية يسهمان في تعزيز حماس المعلم ودافعيته لمواصلة التدريس.

وبيّنت النتائج أن تأثير اهتمام الطلاب في حماس المعلمين كان أكثر ثباتاً من الناحية الإحصائية مقارنةً بتأثير حماس المعلمين في اهتمام الطلاب، ما يسلط الضوء على دور المتعلمين في تشكيل الأجواء التعليمية، وعدم اقتصار دورهم على تلقي المعلومات والاستماع إلى الشرح.

ويظهر هذا التأثير في التفاعل اليومي داخل الصف، إذ تمنح مشاركة الطلاب وأسئلتهم واستجاباتهم المعلم مؤشرات على مدى اهتمامهم بالمادة واستيعابهم لها، كما قد تدفعه إلى تطوير أساليب التدريس وتنويع طرق الشرح، بما يجعل الدروس أكثر تفاعلاً وجاذبية.

وتبرز الدراسة أهمية العلاقة التفاعلية بين المعلم وطلابه في تعزيز بيئة تعليمية محفزة، حيث لا يتشكل الحماس داخل الصف من طرف واحد، بل يتجدد من خلال المشاركة والتواصل وتبادل الاهتمام، بما يجعل عملية التعلم تجربة مشتركة يسهم فيها المعلم والطالب معاً.