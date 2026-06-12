مختصون يحذرون من الإفراط في استخدام الكورتيزون وما يسببه من آثار جانبية واسعة

كانبرا وواشنطن-سانا

حذر مختصون من أن الاستخدام المفرط لأدوية الكورتيكوستيرويدات المعروفة باسم “الكورتيزون” أو تناول جرعات تتجاوز الموصوفة طبياً، قد يؤدي إلى ظهور أعراض ومضاعفات صحية متعددة، نظراً لدورها المباشر في التأثير على عدد من وظائف الجسم الحيوية.

وذكر موقع الخدمة الصحية الوطنية الرسمية في أستراليا أمس الخميس “هيلث دايركت”، والذي يوفر معلومات واستشارات صحية موثوقة بإشراف الجهات الصحية الحكومية في أستراليا، أن أدوية الكورتيزون تستخدم لعلاج العديد من الحالات الالتهابية، وتتوفر بأشكال مختلفة تشمل الأقراص والسوائل والكريمات والمراهم الموضعية والأدوية المستنشقة والحقن.

وأوضح الموقع أن من الآثار الجانبية الشائعة لحقن الكورتيزون الشعور بالألم أو التورم وظهور الكدمات وتغير لون الجلد في موضع الحقن، وهي أعراض تزول عادة خلال أيام قليلة، مع التوصية بإراحة المفصل لمدة 24 ساعة وتجنب النشاط البدني المجهد بعد الحقن.

وأشار إلى أن من المضاعفات النادرة ولكن الخطيرة الإصابة بالتهاب المفاصل الإنتاني، إضافة إلى آثار جانبية عامة قد تشمل ارتفاع مستويات السكر في الدم، واضطرابات النوم، واحمرار الوجه، وارتفاع ضغط الدم لدى بعض المرضى.

كما حذر من أن تكرار الحقن لفترات طويلة قد يزيد من تآكل الغضاريف أو يقلل من استجابة الجسم للعلاج مع مرور الوقت.

وبحسب موقع “ميدلاين بلس” التابع للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب، فإن أعراض الجرعة الزائدة من الكورتيزون قد تشمل اضطرابات الحالة العقلية والهذيان، والتشنجات، واضطرابات نظم القلب، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة الشهية، وارتفاع خطر الإصابة بالعدوى، وضعف العضلات، والغثيان والتقيؤ.

وتشمل الأعراض المحتملة أيضاً جفاف الجلد، والعصبية، والنعاس، وتورم القدمين والكاحلين، وهشاشة العظام وزيادة خطر الكسور، إضافة إلى تفاقم بعض الحالات المرضية مثل السكري والتهاب المعدة وارتجاع المريء والقرحة الهضمية.

وأكد المختصون أهمية الالتزام بالجرعات التي يحددها الطبيب وعدم تعديلها أو إيقاف العلاج دون استشارة طبية، لتجنب المضاعفات والمخاطر الصحية المرتبطة بسوء استخدام هذه الأدوية.

وفي الختام، تؤكد الدراسات والمصادر الصحية أن الكورتيكوستيرويدات أدوية فعّالة في علاج العديد من الحالات الالتهابية، لكنها تتطلب استخداماً دقيقاً وتحت إشراف طبي.