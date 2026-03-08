ميزة جديدة من “ميتا” لتحسين تجربة الواقع الافتراضي وتقليل الدوار

واشنطن-سانا

أعلنت شركة ميتا عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم “FrameSync” تهدف إلى تحسين راحة مستخدمي نظارات Quest للواقع الافتراضي عبر تقليل التقطعات في الصورة أثناء تشغيل الألعاب والتطبيقات، وهي من المشكلات التي قد تسبب الشعور بالغثيان أو الدوار لدى بعض المستخدمين.

وذكرت شبكة CNN أن الميزة الجديدة تعمل على مزامنة الإطارات بشكل أكثر كفاءة مقارنة بالتقنية الحالية “PhaseSync”، ما يتيح تجربة بصرية أكثر سلاسة واستقرارًا ويحد من التقطعات والارتجاجات التي قد تظهر أثناء الحركة داخل بيئة الواقع الافتراضي.

وبحسب الشركة، توفر الميزة عدة مزايا أبرزها تحسين استقرار معدل الإطارات، وتقليل تكرار الإطارات القديمة المتتابعة التي قد تؤثر في جودة المشاهدة، إضافة إلى تقليل زمن الاستجابة بين حركة المستخدم والتحديث البصري، الأمر الذي يجعل التفاعل داخل التطبيقات أكثر سرعة ودقة.

ويعد التأخير بين حركة المستخدم والصورة المعروضة من أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى الشعور بعدم الارتياح في تجارب الواقع الافتراضي، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من دوار الحركة.