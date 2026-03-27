تحديث جديد لتطبيق “Claude” يعزز إنجاز المهام عبر الهاتف

واشنطن-سانا

أعلنت شركة أنثروبيك عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق الذكاء الاصطناعي “Claude” على الهواتف الذكية، يهدف إلى تمكين المستخدمين من الوصول إلى أدوات العمل المختلفة وتنفيذ مهامهم مباشرة عبر الهاتف، دون الحاجة لاستخدام الحاسوب، وذلك في خطوة تعزز مرونة العمل أثناء التنقل.

وذكر موقع TechCrunch التقني المتخصص في أخبار التكنولوجيا والشركات الناشئة، أن التحديث يتيح للمستخدمين تنفيذ مهام متعددة من خلال أوامر نصية بسيطة، مثل مراجعة البيانات عبر منصة Amplitude أو الوصول إلى التصميمات على Figma، إضافة إلى إنشاء عروض تقديمية باستخدام Canva، دون مغادرة واجهة المحادثة، ما يجعل التطبيق أقرب إلى بيئة عمل متكاملة داخل الهاتف.

ويسهم التحديث في جمع أدوات العمل ضمن تطبيق واحد، الأمر الذي يمنح المستخدمين قدرة أكبر على إدارة مهامهم بكفاءة، وخاصة خارج بيئة العمل التقليدية.

يذكر أن شركة أنثروبيك تسعى إلى تحويل “Claude” إلى تطبيق شامل يلبي احتياجات المستخدمين المهنية، ما يعزز حضوره في سوق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويضعه في منافسة مباشرة مع تطبيقات مشابهة في مجال إدارة العمل والمهام اليومية.