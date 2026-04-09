غوغل تطوّر متصفح Chrome بميزات جديدة تعزز الإنتاجية وتجربة التصفح

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل عن طرح تحديث جديد لمتصفحها Google Chrome، يتضمن ميزات مبتكرة، تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وزيادة الإنتاجية أثناء التصفح، من أبرزها التبويبات العمودية ووضع قراءة مطوّر.

ووفقاً لموقع The Verge التقني، يتيح التحديث عرض علامات التبويب بشكل عمودي على جانب نافذة المتصفح، بدلاً من الشكل الأفقي التقليدي، ما يسهم في تسهيل إدارة عدد كبير من التبويبات وقراءة عناوينها بوضوح، في خطوة تقرّب تصميم Chrome من متصفحات أخرى مثل Microsoft Edge وMozilla Firefox.

وأوضحت غوغل أن تفعيل التبويبات العمودية يتم عبر النقر بزر الفأرة الأيمن داخل المتصفح، واختيار “Show Tabs Vertically”، ما يساعد المستخدمين على تنظيم العمل ودعم تعدد المهام بكفاءة أعلى، ولا سيما عند فتح عدد كبير من الصفحات.

كما شمل التحديث تحسيناً لوضع القراءة “Reading Mode”، ليقدم واجهة بملء الصفحة تركز على عرض النص فقط، مع إزالة العناصر المشتتة مثل الإعلانات، ما يتيح تجربة قراءة أكثر وضوحاً وهدوءاً، ويمكن الوصول إليه من خلال النقر بزر الفأرة الأيمن على الصفحة واختيار “Open in reading mode”.

ويأتي هذا التحديث ضمن سلسلة تطويرات مستمرة تعمل عليها غوغل لتعزيز قدرات متصفحها، بما يجعله أداة أكثر كفاءة ليس فقط للتصفح، بل أيضاً للقراءة والعمل، وبما يلبي احتياجات المستخدمين المختلفة.

