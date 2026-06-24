اكتشاف أثري نادر في كرواتيا يعود إلى أواخر العصر الروماني

زغرب-سانا

اكتشف علماء آثار في مدينة كافتا الكرواتية مدفناً أثرياً سليماً يعود إلى أواخر العصر الروماني، يُقدَّر عمره بنحو 1500 عام، ظل مغلقاً ومحفوظاً منذ لحظة دفنه.

ووفقاً لما أورده موقع «science.mail.ru» أمس الثلاثاء، تم العثور على المدفن خلال أعمال تنقيب في موقع مقبرة قديمة تعود لمستعمرة إبيداوروم الرومانية، حيث وُجد على عمق نحو ثلاثة أمتار تحت سطح الأرض، بحالة حفظ جيدة وغطاء محكم الإغلاق.

وأوضحت مديرة أعمال التنقيب هيلينا بوخارا أن الاكتشاف يُعد من أبرز الاكتشافات الأثرية في كرواتيا خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن الموقع شهد العثور على عدد من المدافن الأخرى، إلا أن هذا المدفن حظي باهتمام خاص نظراً لحالته الاستثنائية.

وبيّن الباحثون أن الكتلة الحجرية المكتشفة تزن نحو خمسة أطنان، وقد جرى إحكام إغلاقها بطبقة من الجص الجيري بين الغطاء والصندوق، ما يدل على أنه ظل دون فتح منذ الفترة الممتدة بين القرنين الرابع والسادس الميلاديين.

كما عُثر في داخله على رفات بشرية وبقايا عضوية، من المقرر إخضاعها لتحاليل مخبرية دقيقة بهدف التوصل إلى معلومات أوضح حول أنماط الدفن والحياة اليومية في تلك الحقبة التاريخية.

وكان الرومان يستخدمون التوابيت الحجرية لدفن الشخصيات المهمة أو الميسورة، وكثير من هذه التوابيت تكون مزخرفة بنقوش أو كتابات لاتينية، وقد تحتوي على معلومات عن هوية المتوفى أو طبقته الاجتماعية.