شركة أرجنتينية تطور نظاماً بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن حرائق الغابات

بوينس آيرس-سانا

طورت شركة أرجنتينية متخصصة في التكنولوجيا البيئية نظاماً يعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن حرائق الغابات، وإرسال تنبيهات فورية إلى الجهات المختصة، بما يساعد فرق الإطفاء على سرعة الاستجابة، والحد من انتشار النيران.

وذكر موقع «ماي مودرن ميت» الإخباري الأمريكي أمس الأحد، أن شركة «ساتلايتس أون فاير» طورت منصة تحلل البيانات الحرارية المستمدة من الأقمار الصناعية ومصادر رصد أخرى، مشيراً إلى أن تقنيتها أسهمت في التعامل مع أكثر من ألفي حريق غابات، وتغطي نحو 92 مليون هكتار في 21 دولة.

وتجمع المنصة البيانات الحرارية والمعلومات الواردة من الطائرات المسيّرة وكاميرات المراقبة ومحطات الأرصاد الجوية، ثم تحللها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وترسل تنبيهات إلى الجهات المعنية عبر الهواتف والبريد الإلكتروني، ما يتيح لفرق الإطفاء التحرك في وقت مبكر، قبل اتساع رقعة الحرائق.

ويأتي تطوير هذه التقنية في إطار الجهود الرامية إلى الاستفادة من الحلول الرقمية في مواجهة حرائق الغابات والحد من آثارها البيئية والصحية، ولا سيما التلوث الناجم عن الجسيمات الدقيقة التي تنتشر في الهواء مع تصاعد الدخان.