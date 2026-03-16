دب يقتحم منزلاً في كاليفورنيا بحثاً عن الطعام

واشنطن-سانا

اقتحم دب بالغ منزلاً في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بحثاً عن الطعام، بعدما تمكن من الدخول عبر نافذة المطبخ عقب تمزيق شبكتها، وفق ما أفادت به صاحبة المنزل أنجو كابور في تصريح لقناة KTLA الأمريكية.

وذكرت القناة أن الدب توجه مباشرة إلى المطبخ، حيث تناول فواكه ومكسرات ولحوماً، تاركاً خلفه بقايا طعام وقشور فستق في المكان، وسط ترجيحات بأنه الدب نفسه الذي حاول دخول المنزل في حادثة مماثلة العام الماضي.

وأوضحت كابور أن الدب كان هادئاً أثناء وجوده داخل المنزل، ولم تسمع هي أو زوجها أي صوت رغم وجودهما في غرفة مجاورة، قبل أن تكتشف لاحقاً ما حدث.

يذكر أن السلطات المحلية أشارت إلى أن موجة الحر المبكرة في جنوب كاليفورنيا قد تدفع الدببة إلى الاقتراب من المناطق السكنية بحثاً عن الطعام، فيما نصحت إدارة الحياة البرية السكان باستخدام روائح قوية قرب المنازل للمساعدة في إبعاد هذه الحيوانات.