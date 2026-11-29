موسكو-سانا

طوّر طالب روسي روبوتاً مخصصاً لطلاء واجهات المباني والتحكم بأعمال التشطيب عن بُعد، في ابتكار يهدف إلى أتمتة أعمال الصيانة، وتوفير الوقت والتكاليف، والحد من المخاطر التي يتعرض لها العمال أثناء العمل على ارتفاعات شاهقة.

وذكر موقع «ناوكا ميل» العلمي الروسي، في تقرير نشره أمس السبت، أن ستانيسلاف فرولوف، الطالب في المدرسة العليا للاقتصاد والإدارة بجامعة جنوب الأورال الحكومية، ابتكر الروبوت بالتعاون مع فريق من زملائه، واختبره عملياً في شركة «أورال أفتوبريتسيب» الروسية المتخصصة في تصنيع المقطورات وأنصاف المقطورات ومعدات النقل الثقيلة، حيث يعتمد على رافعة مخصصة للعمل على واجهات المباني، ومزود بكاميرا تنقل الصور إلى المشغّل، ما يتيح له التحكم بحركته وتنفيذ مهام الطلاء عن بُعد.

وأظهرت التجربة العملية قدرة الروبوت على طلاء مدخل أحد مباني الشركة وإنجاز المهمة ضمن الوقت المحدد، رغم الظروف الجوية غير الملائمة، فيما يعمل فرولوف وفريقه على تطويره ليتمكن مستقبلاً من تنفيذ مراحل متعددة من أعمال التشطيب بصورة آلية، تشمل تجهيز الأسطح وطلاءها ورسم الجداريات.

ويتيح هذا الابتكار إمكانية تقليل الحاجة إلى التدخل البشري المباشر في أعمال الطلاء والصيانة على المرتفعات، التي تتطلب عادة استخدام الرافعات والسقالات، وتعرّض العاملين لمخاطر السقوط والإصابات، فضلاً عن إمكانية الاستفادة منه في صيانة المنشآت الصناعية الكبيرة وتجديد واجهات مبانيها بصورة دورية.