بكين-سانا



كشفت دراسة علمية حديثة أن عدم انتظام النوم ومواعيد تناول الطعام وقلة النشاط البدني يرتبط بارتفاع مؤشرات المخاطر الصحية لدى الشباب، وخاصة المتعلقة بعمليات التمثيل الغذائي ووظائف الجهاز المناعي.



وأجرى الدراسة باحثون من جامعة آنهوي الطبية في الصين، ونشرت نتائجها مجلة «BMC Medicine» العلمية اليوم السبت، بهدف دراسة العلاقة بين أنماط الحياة اليومية والمؤشرات الصحية، ومعرفة مدى ارتباط انتظام النوم والطعام والنشاط البدني بصحة الجسم.



وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين اتسمت عاداتهم اليومية بقدر أكبر من عدم الانتظام سجلوا مستويات أعلى من المؤشرات المرتبطة بالمخاطر الأيضية والمناعية، مقارنة بمن حافظوا على انتظام أكبر في هذه العادات.



وتتعلق المخاطر الأيضية بالعمليات التي يحوّل الجسم من خلالها الطعام إلى طاقة وينظم مستويات السكر والدهون، فيما ترتبط المؤشرات المناعية بكفاءة دفاع الجسم ضد الأمراض، ما يجعل التغيرات فيها ذات أهمية للصحة العامة.



وتسلط نتائج الدراسة الضوء على أهمية الحفاظ على مواعيد منتظمة للنوم وتناول الطعام، إلى جانب ممارسة النشاط البدني بانتظام، باعتبارها عادات تساعد على دعم الصحة العامة، مع الإشارة إلى أن الدراسة رصدت ارتباطاً بين هذه العادات والمؤشرات الصحية، ولم تثبت أنها تسبب الأمراض بصورة مباشرة.