دراسة: التذكير عبر الهاتف يساعد مرضى الضغط على الالتزام بالعلاج

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن الجمع بين أجهزة قياس ضغط الدم المنزلية والرسائل النصية التذكيرية قد يسهم في تحسين السيطرة على ارتفاع ضغط الدم وتعزيز التزام المرضى بالعلاج، ما قد يساعد في الحد من مضاعفات هذا المرض.

وذكر موقع “نيو ريدج” العلمي الأمريكي اليوم الأربعاء، أن الدراسة أجراها باحثون من كلية بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا، ونشرت في مجلة “شبكة الجمعية الطبية الأمريكية المفتوحة”، ووجدت أن المرضى الذين استخدموا أجهزة القياس المنزلية وتلقوا رسائل تذكيرية منتظمة حققوا تحسناً أكبر في ضبط ضغط الدم مقارنة بمن اعتمدوا على الرعاية التقليدية القائمة على زيارات العيادة فقط.

وأوضح الباحثون أنهم تابعوا 425 مريضاً يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المستجيب للعلاج لمدة ستة أشهر، وقارنوا بين مجموعتين، تلقت الأولى أجهزة قياس منزلية ورسائل تذكيرية، بينما تلقت الثانية الرعاية المعتادة، مشيرين إلى أن المتابعة المنتظمة ساعدت الأطباء على تعديل العلاجات في الوقت المناسب وتشجيع المرضى على إجراء تغييرات صحية في نمط حياتهم.

وأشار الباحثون إلى أن استخدام أدوات المتابعة الرقمية والتواصل المستمر مع المرضى يمكن أن يشكل وسيلة فعالة لتحسين إدارة المرض، مع الحاجة إلى دراسات أطول لتقييم استدامة هذه النتائج.

ويعد ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الصامتة التي قد تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.