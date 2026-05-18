اكتشاف طبقات أثرية تمتد إلى 182 ألف سنة في موقع “جرف الحمام” بالمغرب

الرباط-سانا

كشفت أبحاث أثرية حديثة عن وجود طبقات جيولوجية وأثرية، تعود إلى نحو 182 ألف سنة بموقع “جرف الحمام” في منطقة “بير كوات” قرب مدينة الصويرة المغربية، في اكتشاف يعزز الأهمية العلمية للموقع في دراسة عصور ما قبل التاريخ وتاريخ الاستيطان البشري في شمال أفريقيا.

وحسب ما نشر موقع وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية أول أمس فقد تم تقديم النتائج الأولية للأبحاث الأركيولوجية الجارية بموقع “جرف الحمام” بمنطقة “بير كوات” قرب مدينة الصويرة، في إطار فعاليات الدورة الثانية من ملتقى ربيع ركراكة، الذي نظمته جماعة زاوية ابن لحميدة، ومؤسسة “الصويرة ثقافة وفنون وتراث”، ومؤسسة نقيب زوايا ركراكة، وجامعة شعيب الدكالي، والمديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بالصويرة.

وأظهرت المعطيات العلمية وجود طبقات أثرية، يتراوح عمرها بين 182 ألفاً و95 ألف سنة، إلى جانب طبقات أخرى يعود تاريخها إلى ما بين 153 ألفاً و84 ألف سنة، ما يشير إلى تعاقب مراحل زمنية مهمة في تاريخ الوجود البشري بالمنطقة.

وتشرف على هذه الأبحاث بعثة علمية يقودها المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، بالتعاون مع جامعات ومؤسسات بحثية دولية، ضمن مشروع علمي يهدف إلى دراسة التحولات البيئية والتاريخ البشري في شمال أفريقيا باستخدام أحدث تقنيات التأريخ والتحليل المخبري.

كما جرى تحديد أعمار العينات بالتعاون مع مؤسسات علمية متخصصة، فيما تتواصل أعمال الحفر والدراسة للكشف عن مزيد من اللقى الأثرية والبقايا الحيوانية.

ويأمل الباحثون أن تسهم النتائج النهائية للأبحاث في تقديم معطيات جديدة حول تطور المجتمعات البشرية القديمة ومسارات الاستيطان في المنطقة.

