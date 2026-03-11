اكتشاف نبات طفيلي نادر في منتزه فونغ نها-كي بانغ الوطني بفيتنام

هانوي-سانا

أعلن مجلس إدارة منتزه فونغ نها-كي بانغ الوطني في مقاطعة كوانغ تري بفيتنام، اكتشاف نبات اللبلاب الأرضي الهيمالايي (Sapria Himalayana) النادر في المنطقة الفرعية 649، في خطوة تعزز المعرفة العلمية بالنباتات المحلية، وتعكس سلامة النظام البيئي للغابات الجيرية في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الفيتنامية VNA عن الباحثين في مجلس إدارة المنتزه وفرق البحث العلمي التابعة له، أن هذا النبات طفيلي بالكامل، إذ يفتقر إلى الكلوروفيل والأوراق والسيقان الحقيقية، ويعتمد بشكل كامل على جذور النباتات المضيفة من جنس تيتراستيغما للحصول على الماء والمواد المغذية.

وتظهر زهرة النبات فوق سطح الأرض بقطر يتراوح بين 15 و20 سنتيمتراً، وتتميز بلون أحمر داكن مع بقع صفراء باهتة، كما تطلق رائحة تشبه اللحم المتعفن لجذب الحشرات التي تسهم في عملية التلقيح.

وأشار الباحثون إلى أن هذا النوع يتميز بنطاق بيئي ضيق وحساسية عالية للتغيرات في التربة والرطوبة وغطاء الغابة، وهو مصنف ضمن الأنواع المهددة بالانقراض في الكتاب الأحمر الفيتنامي، والقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

يُذكر أن هذا الاكتشاف يرفع العدد الإجمالي لأنواع النباتات المسجلة في المنتزه إلى 2957 نوعاً، ما يعزز مكانته بوصفه أحد أهم مناطق التنوع البيولوجي في فيتنام.