واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن مفهوم الصداقة لدى الأطفال يتطور مع التقدم في العمر، إذ ينتقل تدريجياً من التركيز على السلوكيات الإيجابية، مثل مساعدة الآخرين، إلى إدراك أهمية تبادل هذه السلوكيات بين الأصدقاء، وأن تكون العلاقة قائمة على العطاء المتبادل.

ورصدت الدراسة، التي أعدها باحثون من جامعتي شيكاغو وكاليفورنيا في بيركلي بالولايات المتحدة، ونشرتها مجلة «Developmental Psychology» المتخصصة في علم النفس النمائي في عددها الصادر في تشرين الثاني 2026، كيفية فهم الأطفال للعلاقة بين السلوك الإيجابي والمعاملة بالمثل عند تكوين الصداقات.

وأُجريت الدراسة عبر تجربتين شملتا 236 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 4 و8 سنوات، طُلب منهم خلالهما توقع أيّ مجموعتين من الأطفال ستنشأ بين أفرادها صداقة أفضل؛ الأولى يتبادل أفرادها التصرفات الإيجابية، والثانية يقدم فيها أحد الطرفين سلوكاً إيجابياً دون أن يقابله الطرف الآخر بالمثل.

وأظهرت النتائج أن الأطفال الأصغر سناً مالوا إلى اختيار المجموعة التي لا تتبادل فيها التصرفات الإيجابية بصورة متكافئة، بينما ازدادت لدى الأطفال الأكبر سناً، مع تقدم العمر، أهمية المعاملة بالمثل في تقييم الصداقة، وأصبح الأطفال في سن السابعة يفضلون بوضوح العلاقات التي يتبادل فيها الأصدقاء السلوكيات الإيجابية.

وبحسب الباحثين، تسلط النتائج الضوء على التغيرات التي تطرأ على فهم الأطفال للعلاقات الاجتماعية خلال سنوات النمو، وتوضح أن إدراك أهمية التبادل المتكافئ في الصداقة يتطور تدريجياً، ولا يقتصر على تقدير التصرفات الإيجابية من طرف واحد.

وتبقى الصداقة من العلاقات الإنسانية المهمة في حياة الإنسان، إذ تسهم في تعزيز التواصل الاجتماعي وتنمية مشاعر الثقة والتعاون والتفاهم مع الآخرين منذ سنوات الطفولة الأولى.