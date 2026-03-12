اكتشاف بقايا ديناصور شبه كامل في شرق المغرب

الرباط-سانا

أعلن باحثون من كلية العلوم التابعة لجامعة محمد الأول في مدينة وجدة بالمغرب، عن اكتشاف بقايا ديناصور شبه كامل في إحدى مناطق الجهة الشرقية من المغرب، في إنجاز علمي يُتوقع أن يسهم في تعزيز الدراسات الجيولوجية وأبحاث علم الحفريات في المنطقة.

وذكر موقع هسبريس (Hespress) المغربي، أن الاكتشاف جاء نتيجة عمل ميداني وبحثي أشرف عليه عدد من أساتذة شعبة الجيولوجيا في الكلية، من بينهم لحبيب بودشيش وحمزاوي، بمشاركة فريق من الباحثين والطلبة المتخصصين في علوم الأرض.

وتطلبت عمليات التنقيب والدراسة الميدانية جهوداً علمية استمرت فترة من الزمن قبل التوصل إلى هذا الاكتشاف، الذي اعتبره مهتمون إضافة مهمة إلى الرصيد العلمي الوطني في مجال دراسة الحفريات.

ويواصل الفريق البحثي حالياً العمل في المختبر لاستخراج بقايا الهيكل العظمي المكتشف بعناية، تمهيداً لدراستها وتحديد نوع الديناصور وعمره الجيولوجي، إضافة إلى إعادة بناء البيئة الطبيعية التي عاش فيها خلال العصور السحيقة.