باحثون يطوّرون خلية وقود من التربة لتشغيل الأجهزة دون بطاريات

واشنطن-سانا

طوّر باحثون من جامعة نورث وسترن خلية وقود مبتكرة تعتمد على ميكروبات التربة لإنتاج الكهرباء، في خطوة قد تمهّد لاستخدام بدائل مستدامة للبطاريات التقليدية في تشغيل أجهزة الاستشعار الذكية منخفضة الاستهلاك.

ووفقاً لما نشره موقع ScienceDaily العلمي أمس الأحد، فإن التقنية الجديدة تستفيد من الطاقة الناتجة عن تحلل المواد العضوية في التربة بواسطة الكائنات الدقيقة، حيث يتم تحويل الإلكترونات المنبعثة إلى تيار كهربائي كافٍ لتشغيل أجهزة الاستشعار المستخدمة في مراقبة رطوبة التربة أو رصد الحركة.

وأظهرت التجارب المنشورة في مجلة Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies العلمية أن النظام قادر على العمل بكفاءة في بيئات مختلفة، بما في ذلك التربة الجافة والمغمورة بالمياه، مع أداء يفوق احتياجات بعض الأجهزة منخفضة الاستهلاك بعدة مرات.

وبيّنت الدراسة أن التصميم يعتمد على ترتيب خاص للأقطاب الكهربائية يضمن استمرارية توليد الطاقة، ما يجعل هذه التقنية خياراً واعداً في مجالات الزراعة الذكية والرصد البيئي و”إنترنت الأشياء”، رغم أنها لا تزال مخصصة للتطبيقات الصغيرة، وتتطلب مزيداً من التطوير للوصول إلى استخدامات أوسع.

وتشير هذه التقنية إلى إمكانات واعدة للاستفادة من الموارد الطبيعية في توليد الطاقة بطرق مستدامة، بما يسهم في تطوير حلول منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة لتشغيل الأجهزة الذكية في المستقبل.

