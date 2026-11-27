لتحويل التواصل إلى شراكات تجارية.. “مؤسسة المعارض” تكشف خططها لتوسيع الصادرات السورية دولياً
افتتاح سوق النشابية الزراعي بريف دمشق لدعم المزارعين وتسويق منتجاتهم
قبتان الجبل.. حكاية الاختراق الأول الذي فتح الطريق إلى حلب ودمشق
كورنيش طرطوس يتزيّن بألوان الغروب
إحباط محاولة تهريب 800 ألف حبة كبتاغون من لبنان إلى ريف حمص الغربي
حملة “فداء لحماة” تنفذ أكثر من 200 مشروع وتكشف تفاصيل التعهدات المالية
بازار الميلاد الأول في كنيسة سيدة دمشق بمشاركة نحو 60 من أصحاب المشاريع الصغيرة
إطلاق السياسة الوطنية للنقل البري متعدد الأنماط في سوريا
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