دمشق-سانا



شهدت ورشة العمل الني نظمتها مديرية الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، مناقشة آلية وضع خطة الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال، وتحديد الأولويات والاحتياجات اللازمة لتنفيذها، وذلك بعد اكتشاف حالات شلل أطفال مثبتة بالتحاليل المخبرية في محافظة دير الزور.



وتناولت الورشة التي انطلقت في الـ 23 من شهر تشرين الثاني الجاري، واختتمت اليوم الخميس، في فندق أرميتاج بدمشق، أبرز الجوانب الفنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ الحملة، ولا سيما تحديد أعداد الفرق والكوادر البشرية وتوزيعها على المحافظات، وتأمين اللقاحات والتبريد ومستلزمات العمل، وتدريب الفرق وآليات الوصول إلى المناطق النائية، إضافة إلى بحث التحديات التي تواجه المراكز الصحية وسبل معالجتها.



وشارك في الورشة مسؤولو برامج اللقاح وعمليات التلقيح، وخازنو اللقاحات، ومسؤولو البيانات وتعزيز الصحة المجتمعية والإمداد، إلى جانب فريق الإدارة المركزية وممثلين عن مديريات الصحة في 14 محافظة سورية.

حملة استجابة في دير الزور

أكد مدير برنامج التلقيح مدى الحياة في مديرية الرعاية الأولية في وزارة الصحة، عمار العاني في تصريح لمراسلة سانا، أن الهدف من الورشة هو التحضير لإطلاق حملة تلقيح شاملة في محافظة دير الزور في الـ 30 من الشهر الجاري، تليها حملة وطنية تشمل جميع المحافظات.

وأشار العاني إلى أن حملة التلقيح في دير الزور ستتم بمشاركة نحو 540 فريقاً، وستُنفذ من منزل إلى منزل لضمان تلقيح جميع الأطفال، بالتعاون مع الفرق الجوالة ومراكز التلقيح الروتيني.

حملة وطنية في المحافظات

لفت العاني إلى أن الورشة استعرضت الخطة التفصيلية والمُجمّعة للحملة الوطنية، بما تتضمنه من أعداد الكوادر البشرية المطلوبة، من فرق ومشرفي فرق وكوادر المحافظات واللوجستيين ومراكز الإمداد، إضافة إلى وسائط التنقل اللازمة، والمواد التدريبية والسجلات التي ستُعتمد في تدريب الفرق.



وأضاف أن الورشة ركزت على الصعوبات التي تواجه المحافظات، بهدف معالجتها بشكل عاجل، مبيناً أن عدد الفرق المطلوبة للحملات يُقدّر بنحو 6000 فريق، تضم قرابة 12 ألف شخص، وسيعتمد بشكل أساسي على الكوادر الطبية العاملة في برنامج التلقيح الروتيني والقطاعات الصحية الأخرى، إضافة إلى طلاب المعاهد والكليات الطبية وخريجي الجامعات، وكوادر المناطق والمحافظات والكادر المركزي.

تحديات في محافظة ‏الحسكة

بدوره، أشار مسؤول برنامج اللقاح في مديرية صحة محافظة الحسكة عدنان العاكوب لـ سانا، إلى وجود تحديات في المحافظة تتمثل في خروج نحو 50 بالمئة من المراكز الصحية عن الخدمة واتساع مساحة المنطقة، مبيناً أنه تتم معالجة هذه التحديات عبر فرق جوالة مدربة ومؤهلة للوصول إلى تلك المناطق.

ولفت إلى أن الحملة الوطنية ستشمل الجميع مع توفر اللقاح في مراكز التلقيح الروتيني، ووجود فرق خاصة ومدربة جيداً للوصول إلى المناطق صعبة الوصول.

من جانبه، أوضح لوجستي إمداد اللقاح في مديرية صحة محافظة حلب عبيد المحمد، أن الورشة جاءت على خلفية اكتشاف حالات شلل أطفال في دير الزور، تمهيداً لتنفيذ حملة وطنية على مستوى سوريا، مشيراً إلى أن مهمة الكادر اللوجستي تتمثل في تأمين سلاسل التبريد ونقل اللقاح على المستوى المركزي إلى المحافظات لتقوم بتوزيعها على الفرق المشاركة في الحملة.

التعرف على قواعد استراتيجية عملية التواصل

من جهته، بيّن مسؤول تعزيز الصحة والمشاركة المجتمعية في مديرية صحة محافظة الرقة، إسماعيل الحسون أنه جرى خلال الورشة التعرف على قواعد استراتيجية التواصل ضمن حملة التلقيح، موضحاً أن دورهم يشمل التنسيق مع الجهات الحكومية والمديريات الموجودة في الميدان، ومنظمات المجتمع المحلي، وتشكيل مجموعات على مستوى قادة المجتمع والأشخاص المؤثرين لإبراز دورهم في الحملة.



ولفت الحسون إلى أنه سيتم خلال الحملة رصد الشائعات وأي حالات رفض للقاح والعمل على معالجتها، إضافة إلى تقديم الدعم المعنوي لفرق اللقاح ومرافقتها في ميدان العمل.



وكانت وزارة الصحة أعلنت في الـ19 من شهر تشرين الثاني الجاري، استعدادها لإطلاق حملة تلقيح شاملة تستهدف أكثر من 371 ألف طفل دون سن الخامسة في محافظة دير الزور، بهدف تعزيز مناعتهم والحد من انتشار فيروس شلل الأطفال، حيث سجلت ثلاث إصابات مؤكدة به في منطقة الميادين.