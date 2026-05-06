آبل تطلق التشفير التام لرسائل RCS في iOS 26.5

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “آبل” عن إدخال ميزة التشفير التام (E2EE) إلى رسائل RCS المتبادلة بين أجهزة آيفون وهواتف أندرويد، وذلك ضمن تحديث نظام التشغيل iOS 26.5 المرتقب، في إطار توجهها لتعزيز أمن الاتصالات وحماية خصوصية المستخدمين.

وذكرت منصة “MacRumors” التقنية المتخصصة بأخبار شركة آبل أول أمس، أن الميزة الجديدة توفر مستوى متقدماً من الحماية لمحتوى الرسائل، بما يمنع أي طرف خارجي من اعتراضها أو الاطلاع عليها، لتصبح المحادثات بين النظامين مماثلة من حيث الأمان لتلك المتاحة عبر خدمة iMessage.

وتعمل خاصية التشفير بشكل تلقائي دون الحاجة إلى أي إعدادات إضافية من المستخدم، مع إمكانية التحكم بها من خلال إعدادات الرسائل، حيث ستظهر المحادثات المشفرة بعلامة قفل، كما يتطلب تفعيلها توفر دعم شبكات الاتصالات لأحدث إصدار من معيار RCS لدى طرفي المحادثة.

وبحسب ما أوردته المنصة، كانت “آبل” قد اختبرت هذه الميزة سابقاً ضمن إصدار iOS 26.4 دون إطلاقها رسمياً، قبل إعادة إدراجها في النسخ التجريبية من تحديث iOS 26.5 تمهيداً لاعتمادها بشكل نهائي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تعاون “آبل” مع جمعية GSMA لتطوير معيار RCS 3.0، الذي يتضمن إلى جانب التشفير التام مجموعة من الميزات الجديدة، من بينها تعديل الرسائل، وحذفها، والرد المباشر على رسائل محددة داخل المحادثات.