واشنطن-سانا

طرحت شركة أمريكية منتجاً جديداً لإنقاص الوزن على شكل قطع من الشوكولاتة تحتوي على مادة دوائية تُستخدم في علاجات السمنة، في محاولة لتوفير صيغة مختلفة عن الأدوية التقليدية التي تُعطى عن طريق الحقن أو الحبوب.

وذكرت مجلة «وايرد» الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا والعلوم، في تقرير نشرته أول أمس، أن شركة «جورني هيلث» للرعاية الصحية عن بُعد أطلقت منتجاً يحمل اسم «ميلت»، يحتوي على مادة أورفورغليبرون، وهي المادة الفعالة في أقراص «فاوندايو» التي تنتجها شركة «إيلي ليلي» لإنقاص الوزن.

وقالت مؤسسة الشركة لونا يو: إن المنتج يستهدف الأشخاص الذين يجدون صعوبة في استخدام الحقن أو بلع الأقراص، بمن فيهم من يبدؤون العلاج بأدوية هذه الفئة، أو يرغبون في المحافظة على وزنهم بعد إنقاصه.

ويُتناول المنتج بمعدل قطعة واحدة يومياً بموجب وصفة طبية، بعد إجراء تقييم صحي عن بُعد من قبل طبيب مرخص، يتضمن مراجعة التاريخ الطبي للمريض وتحديد مدى ملاءمة المنتج والجرعة المناسبة له.

وتنتمي مادة أورفورغليبرون إلى فئة الأدوية التي تنشط مستقبلات هرمون الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1 (GLP-1)، الذي يسهم في تنظيم الشهية ومستويات السكر في الدم، ويؤدي دوراً في تقليل الإحساس بالجوع.

ويأتي تطوير هذه الصيغة في إطار توجه شركات الرعاية الصحية إلى ابتكار طرق مختلفة لتقديم العلاجات المرتبطة بإنقاص الوزن، وتوفير خيارات تتناسب مع احتياجات المرضى، مع استمرار أهمية التقييم الطبي والتحقق من سلامة التركيبات الدوائية وفعاليتها.