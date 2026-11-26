لندن-سانا

لا ترتبط قدرة الإنسان على تجاوز الأزمات والضغوط النفسية بمدى قوته الشخصية وحدها، بل تتأثر أيضاً بمدى شعوره بالأمان والاستقرار، وبوجود أشخاص يقدمون له الدعم والمساندة، وفق دراسة علمية حديثة تسلط الضوء على العوامل التي تساعد الأفراد على استعادة توازنهم في مواجهة صعوبات الحياة.

وذكر موقع «ذا كونفرسيشن» البريطاني، أول أمس، أن الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ليفربول بالتعاون مع جامعات بريطانية أخرى، ونُشرت في دورية «العلوم الاجتماعية والطب»، أظهرت أن تحميل الأفراد مسؤولية التكيف مع المرض أو التقدم في العمر أو الضغوط المعيشية قد يزيد من أعبائهم النفسية، ولا سيما عندما يضطرون إلى إخفاء معاناتهم وإظهار قدرتهم على التحمل أمام الآخرين.

وبيّنت الدراسة، التي استندت إلى متابعة استمرت 18 شهراً لأشخاص تجاوزوا الخمسين من العمر ويعانون مشكلات صحية مزمنة، أن الاستقرار الوظيفي والمعيشي، إلى جانب العلاقات الأسرية والاجتماعية الداعمة، يسهم في تعزيز قدرة الإنسان على مواجهة التحديات واستعادة توازنه، في حين قد تزيد الوحدة والقلق بشأن تأمين الاحتياجات اليومية من صعوبة التعامل مع الأعباء الصحية والنفسية.

وسلط الباحثون الضوء أيضاً على تأثير التوقعات الاجتماعية في الحالة النفسية للأفراد، إذ قد يشعر بعض الأشخاص في الخمسينيات والستينيات من العمر بضرورة إظهار قدرتهم على ممارسة أنشطتهم اليومية رغم ما يعانونه من تعب أو تراجع في الطاقة، خشية أن يُنظر إليهم على أنهم أقل قدرة أو يعانون الضعف، ما يدفعهم إلى إخفاء احتياجاتهم الحقيقية.

وفي المقابل، قد تُقابل المشكلات الصحية لدى كبار السن باعتبارها نتائج طبيعية للتقدم في العمر، الأمر الذي قد يقلل من الاهتمام بمعاناتهم أو تقدير احتياجاتهم إلى الرعاية والمساندة.

وأوضحت الدراسة، أن التكيف مع الأزمات لا يعني بالضرورة العودة إلى الحالة السابقة عليها، بل قد يتطلب تقبل التغيرات التي تفرضها الظروف الجديدة، والاعتراف بالقدرات والحدود الحالية، وطلب المساعدة عند الحاجة، وإعادة ترتيب الأولويات، بما يتناسب مع الواقع.

وتشير هذه النتائج إلى أن تعزيز قدرة الإنسان على مواجهة ضغوط الحياة لا يقتصر على تقديم النصائح المتعلقة بالصبر والتحمل، بل يتطلب أيضاً توفير بيئة معيشية مستقرة، وعلاقات إنسانية داعمة، ومساحات آمنة تتيح له التعبير عن معاناته وطلب المساعدة، دون الشعور بالحرج أو التقليل من قدراته.