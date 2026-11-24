أبوظبي-سانا ‏

أكد المدير العام للوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” زياد المحاميد اليوم الثلاثاء أن ‏مشاركة سوريا، ممثَّلة بالوكالة، في الاجتماع الـ52 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات ‏الأنباء العربية “فانا” للمرة الأولى بعد انقطاع دام 13 عاماً تأتي في إطار خطة تفعيل ‏العلاقات الإعلامية الخارجية وتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب.‏

وأوضح المحاميد لـ سانا أن سوريا انتهجت منذ التحرير مساراً يقوم على إعادة بناء ‏علاقاتها الإعلامية مع الدول العربية ووكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية، لافتاً إلى ‏العمل على إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون، وتبادل الخبرات مع عدد من ‏الوكالات العربية.‏

وبيّن المحاميد أن الاجتماع يناقش الانتخابات العامة للجمعية العمومية، وآفاق التعاون ‏المشترك بين الوكالات الأعضاء، وسبل تعزيز الخطاب الإعلامي العربي والتوعية ‏الإعلامية، ومواكبة أحدث التطورات في مجالات التحرير الصحفي والعمل الإعلامي.‏

وأشار إلى أن النقاشات تضمنت اقتراح ورشة لإعداد دليل إعلامي تحريري لوكالات ‏الأنباء العربية، وطرق الخطاب الإعلامي.‏

من جهته، قال الأمين العام لاتحاد وكالات الأنباء العربية الدكتور فريد أيار: إن عودة ‏سوريا إلى الاتحاد تمثِّل خطوة طبيعية، معرباً عن سعادته بعودة وكالة سانا إلى ‏ممارسة دورها ضمن الاتحاد في إطار العمل الإعلامي العربي المشترك.‏

وأضاف أيار أن الدور السوري ينبغي أن يكون مكمِّلاً لأدوار وكالات الأنباء ‏العربية، ما يسهم في تعزيز التكامل وتطوير العمل الإعلامي العربي المشترك.‏

وأكد أيار ضرورة استمرار اجتماعات وكالات الأنباء العربية وتعزيز التعاون بينها، باعتبارها أعضاء الاتحاد، لإنتاج خبر عربي مهني وموثوق، بعيداً عن التضليل ‏والأكاذيب، ولا سيما في ظل التحديات التي يشهدها الإعلام عالمياً.‏

كما شدد على أهمية انتخاب رئيس للاتحاد للدورة الـ52 من أعمال الجمعية العمومية ‏لمدة سنتين، استناداً إلى المادة 11، الفقرة الخامسة، من النظام الداخلي، موضحاً أن ‏انتخاب رئيس الاتحاد يشكِّل الخطوة الأولى وفق العرف المتبع في اجتماعات الاتحاد.‏

وأشار إلى أهمية وضع بروتوكول إرشادي مشترك لوكالات الأنباء العربية بشأن ‏التعامل الإعلامي مع الأخبار المرتبطة بالإرهاب، ما يساعد الصحفيين على إدراك ‏تداعيات نشرها ومراعاة المسؤولية المهنية في تغطيتها.‏

وكانت أعمال الاجتماع الـ52 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية انطلقت ‏في وقت سابق اليوم الثلاثاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة رؤساء ومديري ‏وكالات الأنباء العربية، لمناقشة أولويات العمل الإعلامي المشترك، وسبل تطوير أداء ‏الوكالات وتعزيز حضورها دولياً.‏

ويتضمّن جدول أعمال الاجتماع مناقشة مسودة خطة الاتحاد للفترة من 2026 إلى ‌‏‌‏2030، ومقترحات لتطوير معهد التدريب والمعايير التحريرية، إلى جانب برامج ‌‏التدريب لعام 2027.‏

وتندرج مشاركة “سانا” في إطار جهودها لإعادة تفعيل علاقاتها مع الوكالات العربية ‏الأعضاء، وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الأخبار والصور ومقاطع الفيديو.‏