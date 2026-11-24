أبوظبي-سانا
أكد المدير العام للوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” زياد المحاميد اليوم الثلاثاء أن مشاركة سوريا، ممثَّلة بالوكالة، في الاجتماع الـ52 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية “فانا” للمرة الأولى بعد انقطاع دام 13 عاماً تأتي في إطار خطة تفعيل العلاقات الإعلامية الخارجية وتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب.
وأوضح المحاميد لـ سانا أن سوريا انتهجت منذ التحرير مساراً يقوم على إعادة بناء علاقاتها الإعلامية مع الدول العربية ووكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية، لافتاً إلى العمل على إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون، وتبادل الخبرات مع عدد من الوكالات العربية.
وبيّن المحاميد أن الاجتماع يناقش الانتخابات العامة للجمعية العمومية، وآفاق التعاون المشترك بين الوكالات الأعضاء، وسبل تعزيز الخطاب الإعلامي العربي والتوعية الإعلامية، ومواكبة أحدث التطورات في مجالات التحرير الصحفي والعمل الإعلامي.
وأشار إلى أن النقاشات تضمنت اقتراح ورشة لإعداد دليل إعلامي تحريري لوكالات الأنباء العربية، وطرق الخطاب الإعلامي.
من جهته، قال الأمين العام لاتحاد وكالات الأنباء العربية الدكتور فريد أيار: إن عودة سوريا إلى الاتحاد تمثِّل خطوة طبيعية، معرباً عن سعادته بعودة وكالة سانا إلى ممارسة دورها ضمن الاتحاد في إطار العمل الإعلامي العربي المشترك.
وأضاف أيار أن الدور السوري ينبغي أن يكون مكمِّلاً لأدوار وكالات الأنباء العربية، ما يسهم في تعزيز التكامل وتطوير العمل الإعلامي العربي المشترك.
وأكد أيار ضرورة استمرار اجتماعات وكالات الأنباء العربية وتعزيز التعاون بينها، باعتبارها أعضاء الاتحاد، لإنتاج خبر عربي مهني وموثوق، بعيداً عن التضليل والأكاذيب، ولا سيما في ظل التحديات التي يشهدها الإعلام عالمياً.
كما شدد على أهمية انتخاب رئيس للاتحاد للدورة الـ52 من أعمال الجمعية العمومية لمدة سنتين، استناداً إلى المادة 11، الفقرة الخامسة، من النظام الداخلي، موضحاً أن انتخاب رئيس الاتحاد يشكِّل الخطوة الأولى وفق العرف المتبع في اجتماعات الاتحاد.
وأشار إلى أهمية وضع بروتوكول إرشادي مشترك لوكالات الأنباء العربية بشأن التعامل الإعلامي مع الأخبار المرتبطة بالإرهاب، ما يساعد الصحفيين على إدراك تداعيات نشرها ومراعاة المسؤولية المهنية في تغطيتها.
وكانت أعمال الاجتماع الـ52 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية انطلقت في وقت سابق اليوم الثلاثاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة رؤساء ومديري وكالات الأنباء العربية، لمناقشة أولويات العمل الإعلامي المشترك، وسبل تطوير أداء الوكالات وتعزيز حضورها دولياً.
ويتضمّن جدول أعمال الاجتماع مناقشة مسودة خطة الاتحاد للفترة من 2026 إلى 2030، ومقترحات لتطوير معهد التدريب والمعايير التحريرية، إلى جانب برامج التدريب لعام 2027.
وتندرج مشاركة “سانا” في إطار جهودها لإعادة تفعيل علاقاتها مع الوكالات العربية الأعضاء، وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الأخبار والصور ومقاطع الفيديو.