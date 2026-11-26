القاهرة-سانا

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، ولا سيما في مجالي الاستثمار والطاقة، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن المباحثات جرت خلال جلسة رسمية عقدها الجانبان في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث أكد السيسي أهمية الزيارة في تعزيز التعاون بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

من جانبه، أعرب أمير قطر عن تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك، وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وتناولت المباحثات تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار، إلى جانب تنسيق الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أعرب أمير قطر عن تعازيه للرئيس المصري بضحايا حادث الطريق الدائري في محافظة الجيزة، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وكان أمير قطر وصل إلى القاهرة في وقت سابق اليوم، وأجرى لقاءً ثنائياً مع الرئيس المصري.

يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ ‏في الـ 10 من تشرين الأول 2025، كان بوساطة مصرية وأمريكية ‏وقطرية وتركية، ونصّ على وقف الحرب وتبادل الأسرى ‏وإدخال المساعدات الإنسانية، تمهيداً لبدء ترتيبات إدارة القطاع ‏وإعادة إعماره.‏