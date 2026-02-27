اصطفاف نادر لـ 6 كواكب في مشهد فلكي لافت غداً مساءً

واشنطن-سانا

يشهد هواة الفلك نهاية الشهر الجاري ظاهرة فلكية لافتة تُعرف بـ “عرض الكواكب”، حيث تصطف ستة كواكب من النظام الشمسي في تقارب بصري يمكن مشاهدته من معظم أنحاء الأرض.

وبحسب ما أفادت به وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عبر موقعها الرسمي، تبلغ الظاهرة ذروتها مساء يوم غد السبت 28 شباط، إذ تظهر كواكب عطارد والزهرة والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون في تشكيل متقارب يمتد عبر الأفق بعد غروب الشمس.

وأوضحت “ناسا” أن هذا الحدث يُعد من أبرز الظواهر الفلكية لهذا العام، مشيرةً إلى أن نجاح الرصد يعتمد على زاوية الارتفاع، إذ ينبغي أن يكون الكوكب على ارتفاع لا يقل عن 10 درجات فوق الأفق لتفادي تأثيرات الغلاف الجوي التي قد تُضعف الرؤية، وخاصة خلال فترة الشفق.

ويمكن مشاهدة الاصطفاف بعد نحو 30 إلى 60 دقيقة من غروب الشمس، في حال كانت السماء صافية وخالية من التلوث الضوئي.

ويشير علماء الفلك إلى أن الكواكب تبدو وكأنها مصطفة على خط واحد لأنها تدور حول الشمس ضمن مستوى مسطح نسبياً يُعرف بـ “دائرة البروج”، مؤكدين أن هذا المشهد هو تأثير بصري فحسب، إذ تفصل بين الكواكب في الواقع مسافات شاسعة تصل إلى ملايين ومليارات الكيلومترات.

ولا تتكرر هذه الظاهرة بانتظام، إذ يُتوقع أن يشهد العالم اصطفافاً مشابهاً في أيلول 2034 بمشاركة سبعة كواكب، ثم في آب 2040 بمشاركة خمسة كواكب.