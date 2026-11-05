الصين وعُمان توقعان اتفاقية لتصدير 20 قمراً اصطناعياً وإنشاء منظومة فضائية ‏متكاملة

بكين-سانا‏

وقعت الصين وعمان، أمس الأربعاء، اتفاقيتين للتعاون في المجال الفضائي، تتضمنان ‏شراء 20 قمراً اصطناعياً، في إطار مشروع يهدف إلى إنشاء كوكبة أقمار اصطناعية ‏عُمانية، وتطوير القدرات الوطنية في تكنولوجيا الفضاء.‏

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن الاتفاقيتين تشملان برامج لتطوير الأقمار ‏الاصطناعية وتصنيعها وإطلاقها وتشغيلها، إلى جانب إنشاء مختبر متخصص في الذكاء ‏الاصطناعي الفضائي، ومركز لتجميع الأقمار واختبارها في سلطنة عُمان.‏

ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لشركة «عدسة عُمان» علي شاه قوله: إن الأقمار ‏الاصطناعية ستشكل كوكبة فضائية سيادية تكون ملكية تشغيلها وبياناتها للسلطنة، مشيراً ‏إلى أن المشروع يتضمن تطوير تقنيات متقدمة لرصد الأرض ومعالجة البيانات في ‏الفضاء باستخدام الذكاء الاصطناعي.‏

ومن المقرر إطلاق أول قمرين ضمن المشروع قبل نهاية العام الجاري، على أن يوفرا ‏قدرات متقدمة في التصوير والاستشعار عن بُعد، بما يدعم مراقبة الموارد الطبيعية ‏والغطاء النباتي والمسطحات المائية.‏

ويتضمن التعاون أيضاً تدريب ألف متخصص عُماني في مجالات تكنولوجيا الفضاء، في ‏إطار خطة لتعزيز الخبرات المحلية، وتطوير البنية التحتية الوطنية في هذا القطاع.‏

وتندرج الاتفاقيتان ضمن مبادرة «طريق الحرير الفضائي» الصينية، التي تسعى بكين ‏من خلالها إلى توسيع تعاونها الدولي في مجالات الأقمار الاصطناعية والملاحة ‏والاتصالات والاستشعار عن بُعد.‏