الصين وعُمان توقعان اتفاقية لتصدير 20 قمراً اصطناعياً وإنشاء منظومة فضائية ‏متكاملة

بكين-سانا
وقعت الصين وعمان، أمس الأربعاء، اتفاقيتين للتعاون في المجال الفضائي، تتضمنان شراء 20 قمراً اصطناعياً، في إطار مشروع يهدف إلى إنشاء كوكبة أقمار اصطناعية عُمانية، وتطوير القدرات الوطنية في تكنولوجيا الفضاء.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن الاتفاقيتين تشملان برامج لتطوير الأقمار الاصطناعية وتصنيعها وإطلاقها وتشغيلها، إلى جانب إنشاء مختبر متخصص في الذكاء الاصطناعي الفضائي، ومركز لتجميع الأقمار واختبارها في سلطنة عُمان.
ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لشركة «عدسة عُمان» علي شاه قوله: إن الأقمار الاصطناعية ستشكل كوكبة فضائية سيادية تكون ملكية تشغيلها وبياناتها للسلطنة، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن تطوير تقنيات متقدمة لرصد الأرض ومعالجة البيانات في الفضاء باستخدام الذكاء الاصطناعي.
ومن المقرر إطلاق أول قمرين ضمن المشروع قبل نهاية العام الجاري، على أن يوفرا قدرات متقدمة في التصوير والاستشعار عن بُعد، بما يدعم مراقبة الموارد الطبيعية والغطاء النباتي والمسطحات المائية.
ويتضمن التعاون أيضاً تدريب ألف متخصص عُماني في مجالات تكنولوجيا الفضاء، في إطار خطة لتعزيز الخبرات المحلية، وتطوير البنية التحتية الوطنية في هذا القطاع.
وتندرج الاتفاقيتان ضمن مبادرة «طريق الحرير الفضائي» الصينية، التي تسعى بكين من خلالها إلى توسيع تعاونها الدولي في مجالات الأقمار الاصطناعية والملاحة والاتصالات والاستشعار عن بُعد.