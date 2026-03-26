باحثون صينيون يطورون طلاءً للأقمشة يتيح تنظيفها بالماء فقط

بكين-سانا

طور فريق بحثي صيني من جامعة جنوب شرق الصين طلاءً مبتكراً للأقمشة يتيح تنظيف الملابس باستخدام الماء فقط، دون الحاجة إلى منظفات كيميائية، في خطوة من شأنها الحد من التلوث وتعزيز حماية البيئة.

وذكرت صحيفة “South China Morning Post” أن الباحثين أوضحوا أن الاستغناء عن المنظفات يسهم في تقليل تصريف المواد الكيميائية والميكروبلاستيك إلى الأنهار والبحيرات، ما يساعد في حماية النظم البيئية المائية والحد من الأضرار التي تلحق بالكائنات الحية.

وبينت الدراسة التي نشرت نتائجها في دورية “Communications Chemistry” أن الطلاء الجديد يعتمد على طبقتين من بوليمرين مختلفين هما “PDADMAC” و“PVS”، يتم رشهما بشكل متناوب على الأقمشة لتشكيل طبقة مائية كثيفة تعمل كحاجز يسهل إزالة الأوساخ والميكروبات بالماء فقط.

وأظهرت الاختبارات أن الطلاء يحافظ على فعاليته لأكثر من 100 دورة غسيل، مع تقليل استهلاك المياه والكهرباء بنسبة تصل إلى 82 بالمئة مقارنة بطرق الغسيل التقليدية.

وأشار الباحثون إلى أن معظم الجهود السابقة ركزت على تقليل استهلاك المياه، في حين لم تحظ مشكلة المنظفات بالاهتمام الكافي، رغم دورها في تلويث المياه بالمواد الكيميائية والميكروبلاستيك، مؤكدين أن الطلاء الجديد يعمل في مختلف ظروف الإضاءة، ويحافظ على خصائصه بعد الجفاف، كما يزيل بقع الطعام والدهون والبكتيريا والفطريات عبر شطف بسيط بماء الصنبور، وعلى مختلف أنواع الأقمشة.

ومن شأن هذا الابتكار أن يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية، والحد من التلوث الكيميائي، والحفاظ على موارد المياه العذبة.